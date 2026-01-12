Ärger bei "Bares für Rares": Händler blamiert sich und blafft dann den Verkäufer an
Köln - Bei "Bares für Rares" gibt es großen Unmut im Verkaufsraum. Der Grund: Händler Walter "Waldi" Lehnertz (58), der sich mit dem Kandidaten anlegt.
Wolfgang und Charlotte Woop aus Urbach bringen etwas ganz Besonderes in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit.
Denn das Paar hat eine Bergkristallsammlung mit Nachbildungen der größten Diamanten der Erde im Gepäck.
Der Verkäufer sei über 50 Jahre Reisender bei Juwelieren, Goldschmieden und Uhrmachern gewesen. "Da hab ich das eingekauft, als ein Juwelier seinen Laden geschlossen hat", erklärt Wolfgang gegenüber Moderator Horst Lichter (63), wo er das Konvolut herhabe.
"Das ist toll", findet auch Expertin Wendela Horz (56), als sie sich der Sammlung annimmt.
Demnach habe Hersteller Emil Juchem die bekanntesten und größten Diamanten der Welt nachgeschliffen. Die Besonderheit daran: die Modelle seien aus Bergkristall.
Darunter seien der "Hope", der "grüne Dresdner" und der "Cullianan II", der als Original in der englischen Königskrone zu finden sei. Solche Repliken gebe es häufig in Museen, wie die Sachverständige weiß.
"Bares für Rares"-Händler sind anderer Meinung
Der Rentner möchte stolze 1800 Euro für die Bergkristallsammlung haben. Denn mit dem Erlös wolle der Rentner unbedingt seine Enkeltochter unterstützen.
"Es ist unglaublich viel Arbeit, diese Kristalle in Form zu bringen und zu schleifen. Neu wäre diese Sammlung sehr teuer", gibt die 56-jährige Expertin preis.
Daher liege ihr Schätzpreis auch höher, nämlich bei 1800 bis 2300 Euro.
Im Händlerraum sind die Protagonisten jedoch zunächst anderer Meinung. "Ich hab so etwas schon einmal gesehen. Aber das hat derjenige nicht verkaufen wollen", findet Wolfgang Pauritsch (53), der dennoch mit nur 200 Euro anfängt.
Es geht auch lediglich in 50er-Schritten weiter, was der Verkäufer zum Anlass nimmt, die Händler drauf hinzuweisen, dass man so zu keinem Ergebnis komme.
"Wie, das sind doch gar keine echten Steine", schimpft Walter Lehnertz plötzlich los. Doch Wolfgang Woop hält dagegen und erklärt, dass das "damit nichts zu tun" habe. "Entschuldigung Herr Doktor, ich habe keine Ahnung", spielt der 58-jährige Händler die beleidigte Leberwurst und steigt aus der Auktion auch noch aus.
Schlussendlich erhält Elke Velten-Tönnies (73) den Zuschlag für die Bergkristallsammlung. 1700 Euro zahlt sie im Endeffekt.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares