Ärger bei "Bares für Rares": Händler blamiert sich und blafft dann den Verkäufer an

Köln - Bei " Bares für Rares " gibt es großen Unmut im Verkaufsraum. Der Grund: Händler Walter "Waldi" Lehnertz (58), der sich mit dem Kandidaten anlegt.

Wolfgang und Charlotte Woop möchten bei "Bares für Rares" eine Bergkristallsammlung zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Wolfgang und Charlotte Woop aus Urbach bringen etwas ganz Besonderes in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln mit.

Denn das Paar hat eine Bergkristallsammlung mit Nachbildungen der größten Diamanten der Erde im Gepäck.

Der Verkäufer sei über 50 Jahre Reisender bei Juwelieren, Goldschmieden und Uhrmachern gewesen. "Da hab ich das eingekauft, als ein Juwelier seinen Laden geschlossen hat", erklärt Wolfgang gegenüber Moderator Horst Lichter (63), wo er das Konvolut herhabe.

"Das ist toll", findet auch Expertin Wendela Horz (56), als sie sich der Sammlung annimmt.

Demnach habe Hersteller Emil Juchem die bekanntesten und größten Diamanten der Welt nachgeschliffen. Die Besonderheit daran: die Modelle seien aus Bergkristall.

Darunter seien der "Hope", der "grüne Dresdner" und der "Cullianan II", der als Original in der englischen Königskrone zu finden sei. Solche Repliken gebe es häufig in Museen, wie die Sachverständige weiß.