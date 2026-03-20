Teenie findet Bild am Straßenrand und geht damit zu "Bares für Rares": Dort wartet der Deal seines Lebens
Köln/Frankfurt - Genau von solchen Geschichten lebt "Bares für Rares": Ein Teenager findet zufällig ein Gemälde am Straßenrand. Zusammen mit seinem Papa trägt er es in die ZDF-Sendung – und macht den Deal seines Lebens!
Wie Jakob Bechthold im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) verrät, wurde er bei einem Spaziergang auf einen Mann aufmerksam, der gerade sein Haus ausräumte. Am Straßenrand standen deshalb einige Bilder mit dem Hinweis "Zu verschenken".
Unter diesen habe sich auch das mitgebrachte Werk von Hermann Dischler (1866-1935) befunden. "Es ist mir aufgefallen, weil ich es sehr schön finde", erklärt der Neuntklässler aus Frankfurt am Main (Hessen). Also nahm er es mit nach Hause.
Experte Colmar Schulte-Goltz (52) nimmt das signierte und datierte Bild genau unter die Lupe. Es zeigt den Blick von der Burg Windeck auf Hinterzarten im Schwarzwald. "Zeitlos", aber "auch schon sehr alt", lautet sein Urteil. Dischler malte es im Jahr 1913.
Dem Künstler bescheinigt der Galerist aus Hagen (NRW) zudem eine "große Qualität für die damalige Zeit". Trotz einiger Abplatzer und einem aus den 1970er-Jahren stammenden Rahmen taxiert Schulte-Goltz den Wert des Straßenfundes auf 1700 bis 2000 Euro. Wow!
Jakob und sein Vater Georg Freitag können es kaum fassen. Von Lichter gibt's sofort die begehrte Händlerkarte, dann geht es für die beiden weiter in den Verhandlungsraum. Wird der Traumpreis wirklich Realität?
"Bares für Rares"-Händler lässt sich von Neuntklässler abkochen
Zunächst einmal zeigen sich die Händler allesamt erstaunt über die außergewöhnliche Fund-Story hinter dem Gemälde. "Jetzt hört doch mal auf! Jetzt ehrlich? Was bist du denn für ein Glückspilz! Das ist ja irre. Wahnsinn!", platzt es aus Christian Vechtel heraus.
Der 51-Jährige ist sofort Feuer und Flamme für das Dischler-Werk. "Ich finde die Tiefe toll!", schwärmt er weiter. Doch auch Julian Schmitz-Avila (39) hat Interesse. Nach einem kurzen Bieter-Duell der beiden liegt das Höchstgebot bei 700 Euro.
"Zu wenig", findet Jakob. Mit der Offenlegung des Schätzpreises kommt noch einmal neuer Schwung in die Auktion. Schmitz-Avila erhöht sofort auf 1000 Euro. Vechtel legt mit 1400 Euro nach. Doch der Schüler hat noch immer nicht genug: "Geht da noch mehr?", fragt er selbstbewusst in die Runde.
Die Antwort: Ja! Tatsächlich lässt sich Vechtel noch einen weiteren "Hunni" aus der Tasche ziehen. Am Ende steht ein Deal über 1500 Euro. "Sehr gut verhandelt!", lobt Händlerin Liza Kielon (31). Und Vechtel ergänzt: "Schöner Spaziergang!"
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares