Premiere bei "Bares für Rares": Händler bieten mit unorthodoxer Methode

Köln - So ein Bietergefecht hat man bei " Bares für Rares " auch noch nicht gesehen: Ein Ehepaar hat ein Objekt dabei, welches dafür sorgt, dass die Händler in Ein-Euro-Schritten bieten.

Diese Höhensonne soll bei "Bares für Rares" verkauft werden. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Eierkocher oder Waffeleisen?", will Moderator Horst Lichter (64) wissen, als er das merkwürdige Kuriosum im Expertenraum entdeckt.

Mitgebracht haben das Objekt Beate und Hubert Krug aus dem schwäbischen Vaihingen. "Die Höhensonne ist mir bei der Haushaltsauflösung meiner Oma in die Hände gefallen", verrät die Verkäuferin.

Zwar habe der Schwäbin die Farbe sehr gefallen, dennoch soll es jetzt einen neuen Besitzer bekommen.

"Heutzutage ist es nicht mehr ganz so zeitgemäß. Ich glaube, das Ding verbraucht ein bisschen mehr Strom als ein neu gebautes Einfamilienhaus", scherzt der frühere TV-Koch Lichter.

Experte Detlev Kümmel (57) nimmt sich der Höhensonne an und erklärt zunächst einmal die Funktionsweise des Geräts, welches aus den 50er oder 60er Jahren stammt und von der Firma "Quarzlampen GmbH" aus Hanaus hergestellt worden sei.

Der Sachverständige gibt preis, dass es zwei Anwendungsmöglichkeiten gebe. Neben einer Bräunungsfunktion sei auch eine Wärmebehandlung möglich.Der Sachverständige gibt preis, dass es zwei Anwendungsmöglichkeiten gebe. Neben einer Bräunungsfunktion sei auch eine Wärmebehandlung möglich.