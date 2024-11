Böse TV-Panne bei "Bares für Rares": Händler zerstört teures Bild, dann wird's einmalig!

"Bares für Rares"-Expertin Friederike Werner (62) ist begeistert von dem kleinformatigen Öl-Gemälde von Charles Meer Webb. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Rolf Preuth (71) aus Baesweiler (Nordrhein-Westfalen) bietet in der beliebten ZDF-Trödelshow ein Gemälde an, welches er auf dem Dachboden seiner Schwiegermutter entdeckt hat. Nun möchte es der Rentner "in gute Hände" abgeben.

Kunsthistorikerin Friederike Werner (62) nimmt das Öl-Bild genau unter die Lupe. Es zeigt einen Alchemisten in seinem Laboratorium. "Ist das nicht entzückend?", fragt sie in Richtung Horst Lichter. Der 62-jährige Moderator teilt ihre Meinung.

Das Werk stammt aus dem Pinsel des britischen Malers Charles Meer Webb. Entstanden ist es um 1870. Werner beschreibt das Objekt als "etwas ganz Besonderes" und als "eine sehr feine detaillierte Malerei". Die Leinwand sitzt sogar noch auf dem originalen Rahmen.

Als Wunschpreis nennt Preuth bescheidene 100 Euro. Das hält die Sachverständige für deutlich zu wenig: Sie taxiert den Wert des Bildes auf 700 bis 1000 Euro. "Das ist ein schönes altes Gemälde", hebt Lichter hervor, "und das werden auch unsere Händler erkennen."

Beste Voraussetzungen also, um sich berechtige Hoffnungen auf einen satten Erlös machen zu dürfen, doch was der Besitzer wenig später im Händlerraum erlebt, hat es so in der Show noch nie gegeben.