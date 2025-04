Trauriger Rekord: "Bares für Rares"-Objekte nur fünf Euro wert, doch dann passiert das

"Aber wer weiß, zu was unsere Händler in der Lage sind", schiebt Rezepa-Zabel noch schnell hinterher, um nicht jeden Funken Hoffnung im Keim zu ersticken. Buchholz nimmt das Urteil mit Humor und betont: "Es ist besser, als wenn sie jetzt im Müll gelandet wären."

Im Gespräch mit seiner Kandidatin erfährt der frühere TV-Koch dann, dass die Kelche "seit etwa 45 Jahren" unbenutzt in einem Schrank standen und inzwischen "nicht mehr ganz so ansehnlich" seien. Buchholz hatte sie einst von ihrer Großtante geschenkt bekommen.

"Ach guck mal an, das sind doch kleine Eisbecherchen?", frohlockt Horst Lichter (63), als er die beiden Verkaufsobjekte zum ersten Mal sieht. Der Gedanke an seine Lieblingssorte "Haselnuss" lässt dem Moderator sofort das Wasser im Mund zusammenlaufen.

Sensation im Händlerraum: Roman Runkel (64) legt für die beiden Eisbecher tatsächlich satte 70 Euro auf den Tisch. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Im Händlerraum erlebt die ehemalige Schulleiterin aus Pulheim im Anschluss dann tatsächlich noch so etwas wie ein kleines Wunder. Dort werden die versilberten Nickelbecher nämlich nicht bloß als Eis-Behälter wahrgenommen.

"Ich fange mal mit 50 Euro an", erklärt Roman Runkel (64) sofort und übertrifft damit auf Anhieb jede vorherige Preiserwartung. Die Überraschung steht der Verkäuferin ins Gesicht geschrieben. Doch es kommt noch besser.

Auch Susanne Steiger (42) zeigt Interesse. "Man könnte ein Eis daraus essen oder auch einen kleinen Champagner trinken. Deswegen würde ich 60 Euro machen", flötet die Juwelierin heraus. Das Grinsen in Buchholzes Gesicht wird immer breiter.

Für satte 70 Euro geht der Zuschlag schließlich an Runkel. Was für eine Überraschung! "Ich bin begeistert", jubelt die Verkäuferin zum Abschied. "Ich bin ja mit einer Einstellung reingegangen, es werden fünf bis zehn Euro. Jetzt ist es so viel!"

