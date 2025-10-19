"Pfff": Genervter "Bares für Rares"-Kandidat bricht Auftritt vorzeitig ab!

Köln - Nicht immer kommt es zum Verkauf bei " Bares für Rares ". Auch wenn die Expertise vielversprechend ist, bricht ein genervter Kandidat den Auftritt in der beliebten ZDF-Trödelshow vorzeitig ab.

Ute Günther und Gerhard Matz aus Simbach möchten ein außergewöhnliches Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mit durchaus hohen Erwartungen reisen Ute Günther und Gerhard Matz aus Simbach in Bayern in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Im Gepäck hat das Paar eine außergewöhnliche Brosche.

Ursprünglich stamme das Schmuckstück aus Südafrika und sei ein Erbstück aus der Familie, wie die Verkäuferin erklärt.

"Wir haben sie schon mal vor zehn Jahren schätzen lassen und damals wurde uns eine gute Summe genannt", verrät die gelernte Krankenschwester, die sich jedoch im Ruhestand befindet, außerdem.

"Junge, junge, junge, junge!", schwärmt Moderator Horst Lichter (63), als er die Brosche sieht.

"Es ist eine sehr prächtige Stabbrosche", findet auch die Sachverständige Wendela Horz (55), die sich der Expertise annimmt.

Die Schmuckexpertin geht davon aus, dass das Mitbringsel um 1890 gefertigt worden sei. Zudem ist sie der Meinung, dass die Brosche von der renommierten Firma A. Fischer & Co. Kapstadt, die einst als bester Schmuckhersteller Südafrikas ausgezeichnet wurde, hergestellt worden sei.