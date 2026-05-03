Überraschung bei "Bares für Rares": Ulrike kauft Figur für 50 Euro, das ist sie wirklich wert

Köln - Ulrike erwirbt bei einer Auktion für 50 Euro eine üppige Frauenfigur und trägt sie zu " Bares für Rares ". Als sie dort den wahren Wert erfährt, ist sie völlig überwältigt. Doch was passiert im Händlerraum?

Ulrike (r.) aus Bremen hat nicht nur ihre Freundin Susanne mit zu "Bares für Rares" gebracht, sondern auch eine rundliche Frauenfigur. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich fand sie ganz toll, aber dort, wo ich sie hinstellen wollte, passt sie nicht", erklärt die Kandidatin aus Bremen ihre Verkaufsabsicht.

Zur Unterstützung hat sie ihre Freundin Susanne mit in das Pulheimer Walwerk gebracht.

Experte Colmar Schulte-Goltz (52) ist sofort ganz angetan von der keramischen Plastik aus dem Jahr 1997, die seiner Meinung nach einen "besonders bezaubernden Charakter" hat.

Als Urheberin identifiziert er die deutsche Malerin und Bildhauerin Theresia Hebenstreit.

Die hohle Figur mit gedrungenem Körper ist mit kegelartigen Gliedmaßen montiert und mit Schlickerfarbe bemalt. Außerdem entdeckt Schulte-Goltz eine Signatur der Künstlerin, die für ihre voluminösen und selbstbewussten Frauenfiguren aus Ton berühmt gewesen sei.

Ulrike erklärt, dass sie hat vor ein paar Jahren in einem Auktionshaus gerade mal 50 Euro dafür gezahlt hat. "Was ich eingesetzt habe, möchte ich wieder raushaben", antwortet sie auf die Wunschpreis-Frage von Moderator Horst Lichter (64).

Schulte-Goltz muss widersprechen. Mit Verweis auf den Sammlermarkt und taxiert den "aktuellen Zeitwert" der Tonfigur mal eben auf 700 bis 750 Euro. "Das ist der Wahnsinn", platzt es aus der Besitzerin heraus. Und der Experte ergänzt: "Das beste Invest überhaupt!"