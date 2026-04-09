09.04.2026 12:05 "Bares für Rares"-Verkäuferin macht unfassbaren Gewinn mit Flohmarktfund - Ekstase auch bei Horst Lichter

Damit hat Martina Zollner wohl nicht gerechnet. Die 63-Jährige ist mit einem Flohmarktfund im Gepäck zu "Bares für Rares" gereist - und erlebt eine Überraschung!

Von Florian Fischer

Köln - Damit hat Martina Zollner wohl nicht gerechnet. Die 63-Jährige ist mit einem Flohmarkfund im Gepäck zu "Bares für Rares" gereist - und erlebt eine faustdicke Überraschung!

Martina Zollner (63, r.) kommt mit einem Flohmarktfund zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares "Ein Träumchen", findet Moderator Horst Lichter (64), als er das Mitbringsel von der Arzthelferin entdeckt. Die Besitzerin hat nämlich ein Fischvorlagebesteck, das sie auf dem Flohmarkt gefunden habe - für "fünf Euro" - dabei. "Ehrlich? Das bleibt unter uns beiden, das verraten wir niemandem", macht der frühere TV-Koch Lichter klar. Bares für Rares Versteinerte Gesichter bei "Bares für Rares": Gruseliges Objekt löst bei Lichter Unbehagen aus Wie Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) feststellt, handele es sich um echtes Silber. "Es ist sogar vergoldet", so die Sachverständige. Hergestellt seien die beiden Teile, bestehend aus Löffel und Gabel, "vermutlich um 1900" von der renommierten Silberwarenfabrik Peter Bruckmann in Heilbronn. "Es ist sehr sorgfältig gemacht. Eine Kombination aus Vor- und Handarbeit", erkennt die 60-jährige Expertin.

"Bares für Rares": Zwei Händler duellieren sich um das Besteck