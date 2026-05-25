"Bares für Rares": Als Horst Lichter edle Haarspange sieht, irrt er sich gewaltig
Köln - Eine Verkäuferin kommt mit einer edlen Haarspange zu "Bares für Rares". Moderator Horst Lichter (64) irrt sich beim Anblick jedoch gewaltig.
Brigitte Schmerbeck (75) aus Nürmbrecht in Nordrhein-Westfalen hat mit dem Schmuckstück auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht.
"Ich dachte das wäre kaputt", so der frühere TV-Koch Lichter beim Anblick der Haarspange, der sich allerdings irrt. Denn das Schmuckstück bestehe lediglich aus zwei separaten Teilen.
Die pensionierte Gerichtsvollzieherin habe die Spange in den 2000er-Jahren gemeinsam mit ihrem Mann gekauft. "Ich hatte ihm zuliebe die Haare wachsen lassen", verrät die 75-jährige Rentnerin.
"Ich war immer viel zu ängstlich, dass die Spange aus den Haaren herausrutscht und ich sie verliere", gibt sie weiter preis. Daher habe sie immer das Schmuckstück auch kaum getragen.
"Die Designerin des Schmuckstücks ist Sabine Samuel", weiß Expertin Wendela Horz (56).
Die deutsche Schmuckdesignerin sei für ihre Haarspangen im Jahr 2005 mit dem Designpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden, wie die Sachverständige weiter verrät.
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"Bares für Rares": Haarspange kommt bei der Expertin gut an
Bei der mitgebrachten Spange handele es sich um das Modell "similis 2", die aus 750er-Gold gefertigt worden sei.
"Eine außergewöhnliche Qualität, die edelste Ausführung", schwärmt die 56-Jährige von dem Schmuckstück. Zudem gefalle ihr auch das schlichte Design "sehr gut".
Die 75 Jahre alte Gerichtsvollzieherin im Ruhestand wünscht sich 1400 Euro für das 19 Gramm schwere Mitbringsel.
Wie die Expertin erklärt handele es sich dabei schon um den ungefähren aktuellen Goldankaufswert. Da die Haarspange sich auch noch in einem guten Zustand befinde, schätze sie den Wert sogar auf 1600 bis 2000 Euro.
Im Händlerraum kommt das erste Gebot von Julian Schmitz-Avila (39), der bereit ist 1400 Euro zu zahlen.
Das ist der Verkäuferin jedoch noch zu wenig und auch Fabian Kahl (34) zeigt Interesse. Die beiden Händler schaukeln sich bis 2000 Euro. Für diesen stolzen Preis sichert sich der 39-Jährige das Schmuckstück.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares