"Bares für Rares": Als Horst Lichter edle Haarspange sieht, irrt er sich gewaltig

Köln - Eine Verkäuferin kommt mit einer edlen Haarspange zu " Bares für Rares ". Moderator Horst Lichter (64) irrt sich beim Anblick jedoch gewaltig.

Brigitte Schmerbeck (75) hat eine edle Haarspange mit zu "Bares für Rares" gebracht. Beim ersten Anblick irrt sich Horst Lichter (64) gewaltig. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Brigitte Schmerbeck (75) aus Nürmbrecht in Nordrhein-Westfalen hat mit dem Schmuckstück auf den Weg in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gemacht.

"Ich dachte das wäre kaputt", so der frühere TV-Koch Lichter beim Anblick der Haarspange, der sich allerdings irrt. Denn das Schmuckstück bestehe lediglich aus zwei separaten Teilen.

Die pensionierte Gerichtsvollzieherin habe die Spange in den 2000er-Jahren gemeinsam mit ihrem Mann gekauft. "Ich hatte ihm zuliebe die Haare wachsen lassen", verrät die 75-jährige Rentnerin.

"Ich war immer viel zu ängstlich, dass die Spange aus den Haaren herausrutscht und ich sie verliere", gibt sie weiter preis. Daher habe sie immer das Schmuckstück auch kaum getragen.

"Die Designerin des Schmuckstücks ist Sabine Samuel", weiß Expertin Wendela Horz (56).

Die deutsche Schmuckdesignerin sei für ihre Haarspangen im Jahr 2005 mit dem Designpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden, wie die Sachverständige weiter verrät.