Horst Lichter aus dem Häuschen: "Bares für Rares"-Gast lässt Moderator eskalieren
Köln - Ein jahrhundertealtes Vorhängeschloss sorgt dafür, dass "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64) aus dem Häuschen ist. Doch wie kommt das Objekt im Händlerraum an?
Zunächst aber erkennt der frühere TV-Koch Lichter nicht, worum es sich bei der Rarität handelt. "Was ist das denn Spannendes?", will er von seinem Experten Detlev Kümmel (58) wissen.
"Das ist ein Schloss", klärt der Sachverständige den Entertainer auf. Lichter findet, dass das geheimnisvolle Objekt "irre" sei.
Mitgebracht hat die Rarität Markus Seele (61) aus Bedburg. "Wir haben gebaggert, und auf einmal habe ich das Teil da in der Hand", verrät der Hoch- und Tiefbauer.
Das jahrhundertealte Vorhängeschloss sei in Handarbeit gefertigt worden. "Alles geschmiedet, teilweise gesägt, teilweise gefeilt", weiß Kümmel, der jedoch nicht zurückverfolgen könne, woher das Schloss komme.
Was der Sachverständige jedoch sicher sagen könne, sei, dass die Rarität aus dem 17. Jahrhundert stammt, vermutlich aus der Zeit zwischen 1680 und 1700.
Doch was noch beeindruckender sei: Kümmel schätzt die Arbeitszeit auf 200 bis 300 Stunden. "Nach heutigen Stundenlöhnen fast unbezahlbar", macht der Experte klar.
"Bares für Rares": Händler zahlt Wahnsinnssumme für das Vorhängeschloss
Einen Makel gibt es aber an dem Vorhängeschloss, denn es lasse sich nicht mehr schließen, was sich auch auf den Wert auswirkt.
"Hier müsste ein Schlossmacher dran und das System wiederherstellen", erklärt der 58-jährige Sachverständige.
Nichtsdestotrotz zeigt sich vor allem Lichter weiterhin begeistert. "Ich finde es grandios", so der Moderator, bevor er seinen Gast nach dem Wunschpreis fragt.
Der Bedburger hofft auf 150 Euro, doch damit ist Kümmel nicht einverstanden. Wenn das Schloss noch reibungslos funktionieren würde, wäre es 2000 bis 2500 Euro wert. So jedoch schätzt der Experte das Objekt "nur" auf 400 bis 600 Euro.
"Ich finde es absolut großartig!", kommt der 64-jährige Entertainer aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
Auch die Resonanz im Händlerraum ist durchweg positiv. Schon das erste Gebot von Wolfgang Pauritsch (54) sorgt dafür, dass der Wunschpreis des Verkäufers erreicht wird. Schlussendlich macht aber Jan Čížek (50) das Rennen. Für sagenhafte 1600 Euro ersteigert der tschechische Händler das jahrhundertealte Vorhängeschloss.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares