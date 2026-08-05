Uwe bei "Bares für Rares" im siebten Himmel: Händlerin zahlt fünffachen Wunschpreis

Köln - Bei " Bares für Rares " steht ein Objekt zum Verkauf, welches es nach Aussage von Horst Lichter (64) in der Sendung so noch nie gegeben hat. Der Besitzer will nur schmales Geld - und kassiert mal eben den fünffachen Wunschpreis.

Uwe hat von einem Bekannten ein Schmuckkästchen geschenkt bekommen. Bei "Bares für Rares" möchte er es zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Uwe, du hast was sehr Schönes mitgebracht", begrüßt der Moderator seinen Gast und staunt: "Das finde ich außergewöhnlich. So etwas hatten wir so noch nicht." Der Trödel-Fan ist mit einem Schmuckkästchen ins Pulheimer Walzwerk gereist.

Es handele sich um das Geschenk eines Bekannten. Weitere Informationen hat Uwe nicht. Wendela Horz dafür umso mehr: "Eine wunderbare Schatulle in Messing, leider nicht in Gold, mit facettiertem Glas", beginnt die 56-Jährige ihre Expertise.

Die Mini-Vitrine ist ein Souvenir zur Silberhochzeit von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth, auch bekannt als "Sissi". Horz deutet auf das Kürzel "FJE" unter der Habsburger Krone. Auf der Stirnseite steht "1854", "24. April" und "1879" - umrankt von Efeu.

Wie die Sachverständige weiter ausführt, musste nicht unbedingt ein Diamant-Ring in der Kiste aufbewahrt werden. "Man konnte auch nur eine getrocknete Blüte reinlegen." Und was liegt jetzt drin? Bedauerlicherweise nur das zerschlissene Kissen.

Mit großen Erwartungen ist Uwe ohnehin nicht in die ZDF-Show gekommen. Mit 50 Euro wäre er bereits glücklich. Horz hält immerhin das Doppelte für möglich, sagt aber gleich dazu: "Davon haben recht viele überlebt, die werden leider auch nicht sehr hoch bezahlt."