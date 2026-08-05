Uwe bei "Bares für Rares" im siebten Himmel: Händlerin zahlt fünffachen Wunschpreis
Köln - Bei "Bares für Rares" steht ein Objekt zum Verkauf, welches es nach Aussage von Horst Lichter (64) in der Sendung so noch nie gegeben hat. Der Besitzer will nur schmales Geld - und kassiert mal eben den fünffachen Wunschpreis.
"Uwe, du hast was sehr Schönes mitgebracht", begrüßt der Moderator seinen Gast und staunt: "Das finde ich außergewöhnlich. So etwas hatten wir so noch nicht." Der Trödel-Fan ist mit einem Schmuckkästchen ins Pulheimer Walzwerk gereist.
Es handele sich um das Geschenk eines Bekannten. Weitere Informationen hat Uwe nicht. Wendela Horz dafür umso mehr: "Eine wunderbare Schatulle in Messing, leider nicht in Gold, mit facettiertem Glas", beginnt die 56-Jährige ihre Expertise.
Die Mini-Vitrine ist ein Souvenir zur Silberhochzeit von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth, auch bekannt als "Sissi". Horz deutet auf das Kürzel "FJE" unter der Habsburger Krone. Auf der Stirnseite steht "1854", "24. April" und "1879" - umrankt von Efeu.
Wie die Sachverständige weiter ausführt, musste nicht unbedingt ein Diamant-Ring in der Kiste aufbewahrt werden. "Man konnte auch nur eine getrocknete Blüte reinlegen." Und was liegt jetzt drin? Bedauerlicherweise nur das zerschlissene Kissen.
Mit großen Erwartungen ist Uwe ohnehin nicht in die ZDF-Show gekommen. Mit 50 Euro wäre er bereits glücklich. Horz hält immerhin das Doppelte für möglich, sagt aber gleich dazu: "Davon haben recht viele überlebt, die werden leider auch nicht sehr hoch bezahlt."
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Privat-Duell zweier "Bares für Rares"-Händler lässt Preis explodieren
Im Händlerraum ist die Neugier an dem Objekt sofort geweckt. "Bringen Sie uns so ein Mini-Vitrinchen?", fragt Christian Vechtel (51). "Sieht aus wie eine Handtasche", findet Elke Velten-Tönnies (73). Fabian Kahl (34) interessiert sich mehr für die Daten und Initialen.
Kaum hat Uwe alles Wissenswerte erzählt, startet auch schon die Auktion. Vechtel bietet 40 Euro, Markus Wildhagen (60) erhöht auf 50. Nachdem Ersterer um einen Zehner erhöht hat, steigt auch Velten-Tönnies mit ein. Ihr Gebot liegt bei 80 Euro.
Die 73-jährige Schmuckhändlerin aus Köln liefert sich im Anschluss ein Privat-Duell mit Wildhagen. Als der Düsseldorfer 190 Euro aufruft, reagiert Kahl fassungslos: "Haben wir eine Goldpunze übersehen oder so?"
Erst als Velten-Tönnies 250 Euro für die Schatulle bietet, wirft ihr Kollege das Handtuch. Uwe stimmt dem Deal sofort zu. Ohne dass sein Zutun nötig war, räumt der Studio-Gast das Fünffache seines Wunschpreises ab. Auch die Expertise wird deutlich übertroffen.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares