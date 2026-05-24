"Bares für Rares"-Gast kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus: Händler zahlt deutlich zu viel

Köln - Nach diesem Deal kommt die " Bares für Rares "-Verkäuferin nicht mehr aus dem Lachen heraus. Denn ein Händler zahlt deutlich zu viel für ihr mitgebrachtes Objekt.

Romaine aus Dudelange in Luxemburg bringt einen Champagnerkühler mit zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Selbst in einem dunklen Raum findet man den", stellt Moderator Horst Lichter (64) beim Anblick des Champagnerkühlers aufgrund seiner knalligen Farbe fest.

Mitgebracht in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln hat das gute Stück Romaine aus Dudelange in Luxemburg. Die Kandidatin habe das auffällige Objekt auf einem Flohmarkt entdeckt und sich schnell entschieden, den Kühler zu kaufen.

Auch Expertin Annika Roßbach (45) findet das Objekt nicht nur "wunderschön", sondern weiß auch, dass, der Kühler für Champagner, Sekt und "eigentlich alle anderen Getränke" vom traditionsreichen Champagnerhaus Piper-Heidsieck stamme.

Gegründet worden sei das Unternehmen im Jahre 1785 von Florens-Louis Heidsieck im französischen Reims. "Das ist eine hochqualitative Marke", stellt die Sachverständige klar.

Zudem könne man auch sehen, wer der Designer des Kübels sei, denn der spanische Künstler Jaime Hayon sei auf dem Objekt verewigt.