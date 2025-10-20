Ungläubigkeit bei "Bares für Rares": Mit dieser Expertise haben die Verkäufer nicht gerechnet!

Köln - Damit haben die Verkäufer bei " Bares für Rares " nicht gerechnet: Die Expertise fällt anders aus als erwartet und sorgt für Entsetzen.

Karin und Olaf aus Lohnsee in Baden-Württemberg wollen ein Erbstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Karin und Olaf aus Lohnsee in Baden-Württemberg bringen ein Erbstück mit einer bewegenden Geschichte in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln.

"Der sieht ja witzig aus", findet Moderator Horst Lichter (63), als er den Militärhelm sieht, den das Paar mitgebracht hat.

"An dem Helm hänge ich eigentlich nicht. Er stand immer nur rum", gesteht Olaf, weshalb das Objekt jetzt in der beliebten ZDF-Show unter den Hammer kommen soll.

"Das ist eine sogenannte Tschapka. Eine württembergische Offiziers-Tschapka. Also etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Ich muss auch ganz ehrlich sagen: Die kommen einem nicht so häufig in die Hände", macht der Experte Sven Deutschmanek (49) klar.

Die Tschapke sei eine Kopfbedeckung von den Ulanen gewesen. Diese seien eine leichte, ursprünglich mit Lanzen, Säbeln und Pistolen bewaffnete Reitereinheit.