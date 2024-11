Preisdebakel bei "Bares für Rares": Verkauf im ZDF kostet Kandidat rund 6400 D-Mark!

Uwe Zeibig (l.) aus Aachen möchte bei "Bares für Rares" eine Uhr verkaufen, die vor 25 Jahren noch 10.000 D-Mark gekostet hat. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Ich möchte meine Uhren-Sammlung verkleinern", erklärt der 76-Jährige im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (62). Für das mitgebrachte Exemplar habe er vor 25 Jahren satte 10.000 D-Mark auf den Tisch gelegt. Nun hofft er auf eine Wertsteigerung.

Nicht nur der ehemalige TV-Koch ist von dem edlen Zeitmesser angetan, auch Wendela Horz (58) gerät sofort ins Schwärmen. "Es handelt sich um eine Armbanduhr der Firma Chronoswiss", weiß die Expertin, kennt aber natürlich noch weitere Details.

So trage die Uhr etwa den Namen "Hora" und sei in einer limitierten Stückzahl von 700 in München produziert worden, dem ehemaligen Firmensitz des Schweizer Unternehmens. Das verwendete Material bestehe zudem aus 18-karätigem Gold.

Taufrisch ist der Chronograf allerdings nicht mehr: "Man sieht, Sie haben sie gerne getragen. Der Zustand ist recht schön, aber nicht mehr neu", merkt Horz kritisch an. Verkäufer Zeibig erwartet dennoch einen "fairen Preis" für seine Uhr.

Der Studio-Gast ist bereits mit deutlich gedämpften Erwartungen angereist und hofft auf 2200 Euro. Grob sind dies bereits 2800 Euro weniger, als er noch vor 25 Jahren für das Accessoire bezahlt hat. Doch es kommt noch schlimmer.