Verwunderung bei "Bares für Rares" wegen läppischer zehn Euro: Händler versteht die Welt nicht mehr

Köln - Bei " Bares für Rares " kommt es häufig zu kuriosen Situationen. Doch dass Verkäufer den Verkauf wegen läppischer zehn Euro abbrechen, ist auch nicht alltäglich. Doch so geschehen in einer Ausgabe der beliebten ZDF-Trödelshow.

André und Anne-Kathrin Brefka aus Halver in Nordrhein-Westfalen hatten etwas ganz Besonderes mit ins Pulheimer Walzwerk in Köln mitgebracht. Und zwar ein spezielles Hochzeitsgeschenk, welches in der Familie als "erster Preis" bezeichnet wurde.

Händler Wolfgang Pauritsch (52) verstand die Welt nicht mehr, als das Paar das Gebot nicht annahm. © ZDF / Guido Engels

Der Preis deckte sich mit der Wunschvorstellung des Paares, weshalb André und Anne-Kathrin die Händlerkarte von Moderator Horst Lichter (62) gerne entgegennahmen.

Dann kam jedoch die Wende bei dem Paar aus Nordrhein-Westfalen. Denn schon bevor es in den Händlerraum ging, kamen die beiden ins Grübeln, und überlegten, ob sie ihr Geschenk nicht doch behalten sollten.

Und auch das Interesse der Händler ließ zu wünschen übrig, sodass Wolfgang Pauritsch (52) das höchste Gebot abgab. Der gebürtige Österreicher legte schlussendlich 110 Euro hin, doch das war André und Anne-Kathrin zu wenig.

Die beiden schlugen nochmals 120 Euro vor, doch darauf wollte keiner der Händler eingehen. Am Ende hatte Anne-Kathrin "Bauchschmerzen" und so scheiterte der Deal schließlich an mageren zehn Euro - was auch Wolfgang Pauritsch nicht verstehen konnte.

