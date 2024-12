"Bares für Rares"-Verkäufern droht fixer Abbruch, vier Worte verändern plötzlich alles!

Bei "Bares für Rares" steht ein über 60 Jahre altes Sammelalbum zur Fußball-WM 1958 in Schweden zum Verkauf. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Rainer Rulle und sein Enkel Moritz Klein haben ein Sammelalbum von der WM 1958 in Schweden mit in das Pulheimer Walzwerk bei Köln gebracht. Vier Jahre zuvor war die DFB-Elf sensationell Weltmeister geworden - ein ganz besonderes Objekt also.

Obwohl das Heft über 60 Jahre alt ist, bewertet Experte Detlev Kümmel den Zustand als "sehr, sehr gut". Die Auswahl von Sepp Herberger belegte bei dem Turnier Rang vier. "Alle deutschen Spiele sind erklärt und kommentiert", ergänzt der 56-Jährige.

Beim Durchblättern macht der Sachverständige auf Seite 17 noch eine geschichtsträchtige Entdeckung. Kümmel betont: "Hier haben wir die Geburtsstunde eines der weltweit bedeutendsten Spieler!" Dabei zeigt er auf ein Bild des damals erst 17 Jahren alten Brasilianers Pelé.

Doch was ist ein solches Album heutzutage wert? Das Opa-Enkel-Duo wünscht sich 64 Euro. Viel zu wenig, findet der Experte. "In diesem Zustand gibt es sogar Angebote, wo man 1000 und auch 1200 Euro verlangt", stellt er klar.

Letztendlich taxiert er den Schätzwert auf 300 bis 500 Euro. "Alter", entfährt es Moderator Horst Lichter (62) als er die Summe hört. Und auch die Verkäufer sind mehr als zufrieden: "Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet."