Wunschpreis im fünfstelligen Bereich: Im "Bares für Rares"-Händlerraum überschlagen sich dann die Ereignisse
Köln - Schon der Wunschpreis sorgt für große Augen bei "Bares für Rares". Auch die Expertise haut alle aus den Socken - doch der Besuch im Händlerraum setzt dem Ganzen die Krone auf.
"Wow, die ist aber schwer", staunt Moderator Horst Lichter (64), als Expertin Heide Rezepa-Zabel (60) ihm die mitgebrachte Tasche in die Hände legt.
Die Rarität gehört Thomas Schmelzer (67) aus Schweinfurt, der das Schmuckstück von seiner Tante geerbt habe. Diese wiederum habe die Tasche in den 1950er-Jahren erhalten und sie seither in einer Schachtel aufbewahrt.
Wie die Sachverständige weiß, sei das goldene Täschchen für "kleines Gepäck wie Zigarettenetui oder Geldscheine" benutzt worden.
"Das ist eine unglaubliche Handwerkskunst", erkennt die 60-Jährige zudem. Denn die Rarität bestehe aus 10.000 bis 15.000 Ösen, die "einzeln verlötet wurden".
Hergestellt worden sei die Tasche in der Zeit zwischen 1925 und 1935.
Damals habe eine Arbeiterin für etwa 500 Ösen rund eine Stunde gebraucht, sodass sich die gesamte Herstellungszeit auf ungefähr drei Tage summiert haben dürfte, schätzt die Sachverständige.
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"Bares für Rares"-Verkäufer weiß über seine Rarität bestens Bescheid
Was die Geschichte hinter dem guten Stück angeht: Nicht nur Rezepa-Zabel weiß, dass die außergewöhnliche Tasche einst Herrn Neumann von Sarotti gehört habe, sondern auch Verkäufer Thomas Schmelzer.
Demnach habe der Gründer der 1852 in Berlin eröffneten Confiserie-Handlung "Felix & Sarotti" das Schmuckstück einst seiner Frau geschenkt.
Der Franke wünscht sich für die Tasche "auf jeden Fall 20.000 Euro". "Jetzt haust du mich aber von den Socken", antwortet der frühere TV-Koch Lichter mit großen Augen.
Für Rezepa-Zabel ist der Wunschpreis allerdings nachvollziehbar, denn das gute Stück bringe zehn Unzen beziehungsweise 311 Gramm auf die Waage. Daher schätze sie die Tasche auf stolze 23.000 bis 26.000 Euro.
"Ich bin beeindruckt", gesteht der Entertainer, ehe er natürlich ohne Murren die Händlerkarte aushändigt.
"Bares für Rares": Fabian Kahl und Daniel Meyer ziehen den Kürzeren
Das erste Gebot im Händlerraum kommt von Susanne Steiger (43), die bereit ist, 25.000 Euro zu zahlen. Aber auch Daniel Meyer (53) hat Gefallen an der Rarität und erhöht auf 27.000 Euro.
Gemeinsam mit Fabian Kahl (34) liefern sich die drei ein Bietergefecht, doch schlussendlich ziehen die beiden Herren gegen Steiger den Kürzeren. Sie blättert am Ende 30.000 Euro hin.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares