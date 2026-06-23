Silberware sorgt bei "Bares für Rares" für Furore: ZDF-Expertin haut Traumpreis raus

Köln - Bei " Bares für Rares " sorgt ein außergewöhnliches Schmuckstück für Furore. Der Anblick regt nicht nur die Fantasie an, sondern auch den Kaufreiz der Händler.

Petra und Stefan aus Stuttgart wollen bei "Bares für Rares" ein Erbstück des Großvaters unter den Hammer bringen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Stefan und Petra sind mit einer Kette in die ZDF-Sendung gekommen, die optisch doch ziemlich aus der Reihe tanzt. Wie das Ehepaar im Gespräch mit Moderator Horst Lichter (64) verrät, stamme das Objekt aus dem Besitz von Stefans Großvater.

"Es war mal ein Set aus drei Teilen. Dazu gehören noch ein Armband und eine Brosche", erklärt der Verkäufer aus Stuttgart. Im Rahmen der Erbschaft sei das Trio jedoch "auseinandergerissen worden".

Laut Expertin Wendela Horz wurde die Kette von Henning Koppel entworfen. Das Design verortet die 56-Jährige zwar in die 1940er-Jahre, die Herstellung sei jedoch erst 30 Jahre später erfolgt. Eine Punze offenbart das verwendete Material: 925er-Silber.

"Es sieht ein bisschen aus wie ein Stachelhalsband", scherzt Lichter. Aber die Goldschmiedin versichert ihm: "Das Tragen tut nicht weh." Bleibt nur noch eine Frage zu klären: Was ist das Mitbringsel mit der Seriennummer 98 wert?

Horz taxiert den Preis auf satte 1500 bis 2000 Euro. Damit haben Petra und Stefan nicht gerechnet. Allein der reine Silberwert betrage rund 800 Euro. Das Ehepaar muss erst einmal tief durchatmen, ehe Lichter ihnen die Händlerkarte überreicht.