Wunschpreis von 20.000 Euro! Dieses Schmuckstück raubt bei "Bares für Rares" allen den Atem

Köln - Dieser Klunker hat es allen angetan! " Bares für Rares "-Moderator Horst Lichter (64) verschlägt es beim Anblick des riesigen Edelsteins die Sprache. Und auch Expertin Wendela Horz (56) hat nicht jeden Tag so ein Exemplar auf dem Tisch.

Christa Eckl und ihr Ehemann Sepp aus Niederbayern wollen ein edles Schmuckstück bei "Bares für Rares" verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Mitgebracht haben das Schmuckstück Sepp und Christa Eckl aus Bad Griesbach in Niederbayern. "Der kommt von meiner Tante, und die hat ihn mir vererbt", verrät die Verkäuferin auf Nachfrage und ergänzt: "Die Tante war verheiratet, sehr glücklich und harmonisch verheiratet, hat aber die ganzen Jahre einen Liebhaber gehabt. Und von dem Liebhaber ist diese Kette."

Allerdings handele es sich bei dem Edelstein nicht um einen Diamanten, wie der frühere TV-Koch Lichter schnell feststellt, sondern es sei "wahrscheinlich eher ein Citrin."

Trotz alledem kommt die Sachverständige wahrlich ins Schwärmen. "Wir haben hier ein typisches Statement-Collier der 80er-Jahre", weiß die 56-Jährige, die den Citrin dennoch für das "Prunkstück" halte.

"Das ist ein bekröntes Herz, könnte man sagen. Es hatte bestimmt eine Botschaft", so die Expertin.

Aufgrund der Farbe gehe Horz davon aus, dass es sich vermutlich nicht um einen wärmebehandelten Stein handele, "wie es bei fast 90 Prozent im Handel der Fall ist." Vor allem "dieses eher kalte Gelb mit einem kleinen Grüneinschlag" deute auf einen unbehandelten Stein hin.