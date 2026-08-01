Wunschpreis von 20.000 Euro! Dieses Schmuckstück raubt bei "Bares für Rares" allen den Atem
Köln - Dieser Klunker hat es allen angetan! "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (64) verschlägt es beim Anblick des riesigen Edelsteins die Sprache. Und auch Expertin Wendela Horz (56) hat nicht jeden Tag so ein Exemplar auf dem Tisch.
Mitgebracht haben das Schmuckstück Sepp und Christa Eckl aus Bad Griesbach in Niederbayern. "Der kommt von meiner Tante, und die hat ihn mir vererbt", verrät die Verkäuferin auf Nachfrage und ergänzt: "Die Tante war verheiratet, sehr glücklich und harmonisch verheiratet, hat aber die ganzen Jahre einen Liebhaber gehabt. Und von dem Liebhaber ist diese Kette."
Allerdings handele es sich bei dem Edelstein nicht um einen Diamanten, wie der frühere TV-Koch Lichter schnell feststellt, sondern es sei "wahrscheinlich eher ein Citrin."
Trotz alledem kommt die Sachverständige wahrlich ins Schwärmen. "Wir haben hier ein typisches Statement-Collier der 80er-Jahre", weiß die 56-Jährige, die den Citrin dennoch für das "Prunkstück" halte.
"Das ist ein bekröntes Herz, könnte man sagen. Es hatte bestimmt eine Botschaft", so die Expertin.
Aufgrund der Farbe gehe Horz davon aus, dass es sich vermutlich nicht um einen wärmebehandelten Stein handele, "wie es bei fast 90 Prozent im Handel der Fall ist." Vor allem "dieses eher kalte Gelb mit einem kleinen Grüneinschlag" deute auf einen unbehandelten Stein hin.
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"Bares für Rares"-Händler wollen Schmuckstück unbedingt
Wie die Sachverständige erkennen kann, stamme das seltene Schmuckstück aus dem Ural, was die Geschichte der Verkäuferin bestätigt, denn der Liebhaber ihrer Tante habe den Citrin einst aus Russland mitgebracht.
Ein kleiner Einschluss zeige jedoch, dass hier ein natürlicher Stein verarbeitet worden sei. "Er wiegt etwa 131 Karat und hier oben bekrönt wird er von Diamanten", so die Expertin, die diese auf etwa 1,75 Karat schätze.
Vielleicht auch deshalb haben die Niederbayerin und ihr Ehemann eine grobe Preisvorstellung. "Mir ist von 20.000 Euro was gesagt worden", gibt die Kandidatin preis.
Doch so weit wolle die Sachverständige nicht gehen. Horz taxiert das Collier auf 9000 bis 11.000 Euro, womit die Verkäuferin dennoch einverstanden ist.
Auch im Händlerraum ist man sehr angetan von dem Citrin, sodass die Gebote schnell in die Höhe steigen. Den Zuschlag erhält schlussendlich Elke Velten (73) für 8000 Euro.
"Bares für Rares" läuft montags bis freitags, ab 15.05 Uhr, im ZDF oder vorab bereits in der Mediathek.
Titelfoto: Screenshot/ZDF/Bares für Rares