ZDF-Experte liegt komplett falsch: "Bares für Rares"-Händler zahlen Sensationspreis

Köln - Ein altes Banner sorgt bei " Bares für Rares " für mächtig Wirbel, denn der Experte schätzt den Wert offenbar völlig falsch ein. Im Händlerraum wartet ein sensationelles Ende auf den Verkäufer!

Nick Maaßen (22, r.) aus Essen möchte bei "Bares für Rares" ein altes Levi's-Werbebanner aus Jeans-Stoff verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Nick Maaßen aus Essen hat eine auf Jeans-Stoff gedruckte Werbung für Levi's Jeans mit in das Pulheimer Walzwerk gebracht.

Zu schätzen weiß er das gute Stück nicht. Es würde zu Hause "einfach nur rumliegen", gesteht er gegenüber Moderator Horst Lichter (63).

Sein Vater habe das Banner Ende der 1990er-Jahre bei einer Geschäftsauflösung erstanden, berichtet der 22-jährige Azubi weiter. Oma Maaßen fand den XXL-Stofffetzen dann auf dem Dachboden wieder.

Nun soll er die Kassen klingeln lassen.

"Wenn man über Jeanshosen spricht, dann fällt zwangsläufig irgendwann der Name Levi's", beginnt Sven Deutschmanek (49) seine Expertise. "For solid comfort" und "America's finest overall since 1850" ist auf der Werbung zu lesen.

Das Motiv: ein Kaffee schlürfender Cowboy, der sich an seinen Sattel anlehnt und in den Sonnenuntergang schaut. Abbildung und Text erinnern an die Entstehungszeit der Jeans. Hergestellt worden sei das Ganze "wahrscheinlich im Siebdruckverfahren".

Lichter erkundigt sich nach dem Wunschpreis: 100 Euro. "Hauptsache, es ist weg", betont Maaßen. Für Deutschmanek ist selbst das noch zu viel: Er schraubt den Wert auf magere 60 bis 80 Euro nach unten. Lichter ist entsetzt, der Besitzer aber einverstanden.