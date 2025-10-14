"Bares für Rares": Horst Lichter den Tränen nah, dann sorgt Expertin für Fassungslosigkeit

Köln - Mit 500 Euro wären Michaela und Daniela bei " Bares für Rares " bereits zufrieden. Als sie in der ZDF-Show den wahren Wert ihres sakralen Erbstücks erfahren, bleibt ihnen beinahe die Spucke weg!

Michaela (r.) und Daniela möchten bei "Bares für Rares" ein sakrales Erbstück zu Geld machen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Die Geschichte hinter dem Objekt sorgt bei Horst Lichter (63) für feuchte Augen. Wie Michaela berichtet, habe das Bildnis des wiederauferstanden Jesus Christus schon vor dem Zweiten Weltkrieg im Schlafzimmer ihrer Urgroßmutter gehangen.

Bis zum Tod ihrer Mutter zierte es dann deren Pflegezimmer. "Wenn ich mal nicht mehr bin, gehst du damit zum Horst Lichter", zitiert die Studio-Gästin die Verstorbene. Als der Moderator das hört, blickt er erst einmal andächtig nach oben. Puh.

Während die Besitzerin das Bildnis als "gruselig" beschreibt, spricht Friederike Werner (63) von einer "stolzen" Christus-Darstellung. "Er trägt nicht mehr das Kreuz, sondern steht darüber und blickt dem Betrachter direkt in die Augen", so die ZDF-Expertin. "Wie ein König."

Als Urheber des Werks identifiziert sie den Schweizer Maler Adolf Frey-Moock. "Das ist kein einfaches Christusbild, sondern etwas ganz Besonderes", merkt die Sachverständige weiter an. Die Herstellung datiert sie um das Jahr 1920.

Mit dem Wunschpreis von 500 Euro kann Werner jedoch so gar nichts anfangen. Sie taxiert den Wert des Bildnisses mal eben auf satte 2000 Euro. "Hui", platzt es laut aus Lichter heraus. Die Verkäuferinnen sind zunächst fassungslos, dann wird gejubelt: "Hossa!"