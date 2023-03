"Barney Stinson"-Comeback! Neil Patrick Harris schlüpft wieder in seine bekannteste Rolle

"How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris (49) wird schon sehr bald wieder als Sprüche-klopfender Frauenheld zu sehen sein.

Von Niklas Perband

Los Angeles - Für viele Fans dürfte ein Traum in Erfüllung gehen: "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris (49) wird schon sehr bald wieder als Sprüche-klopfender Frauenheld zu sehen sein. Barney Stinson kehrt für das Midseason-Finale von "How I Met Your Father" in seiner wohl bekanntesten Rolle zurück auf den Bildschirm.

Durch "How I Met Your Mother" wurde Neil Patrick Harris (49) weltberühmt. © CBS Neun Jahre lange (2005 - 2014) machte Harris in "How I Met Your Mother" (HIMYM) als Barney Stinson die Bars von New York - vor allem das MacLaren's - unsicher. Sein Charakter galt als absoluter Fanliebling und hatte großen Anteil an der riesigen Popularität der Serie. Wiederum neun Jahre später wird nun ein großer Wunsch vieler Fans zur Realität: Für das HIMYM-Spin-off "How I Met Your Father" schlüpft Harris erneut in seine ikonische Rolle. Im kommenden Midseason-Finale der zweiten Staffel wird Stinson auf Sophie (Hilary Duff, 35), Jesse (Chris Lowell, 38) und Co. treffen. In den USA wird die Doppelfolge ab dem 28. März auf dem Streamingdienst Hulu zu sehen sein. Hierzulande besitzt Disney+ die Rechte an dem Spin-off. Die zweite Staffel soll ab dem 19. April, womöglich im wöchentlichen Rhythmus, veröffentlicht werden. Es dauert also noch ein paar Wochen, bis auch wir Barney wieder zu Gesicht bekommen werden.

