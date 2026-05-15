Bäuerin hofft auf Dreierbeziehung mit Mann und Frau, so reagieren ihre RTL-Hofgäste
Kanada - Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau International" hat kaum begonnen, da gibt es auch schon den ersten Aufreger: Kandidatin Annette (60) hat nämlich nicht ohne Grund eine Frau UND einen Mann zu sich eingeladen.
In der Auftaktfolge kann es die Ex-Polizistin, die sich in einem abgelegenen Teil Kanadas ein neues Leben aufgebaut hat, kaum erwarten, ihre Gäste endlich in Empfang nehmen zu dürfen. "Lasset sie kommen!", frohlockt sie gegenüber in die RTL-Kamera.
Die Blondine liebt tatsächlich beide Geschlechter und hat sich deshalb nach gründlicher Sichtung der eingegangenen Bewerbungen dazu entschieden, die Hofwoche mit Hundefan Andrea und Bauleiter Silvio zu verbringen.
Als die beiden am Flughafen im Ahornblattstaat bemerken, dass sie dasselbe Ziel haben, ist die Verwirrung groß. "Ich hätte eher mit einem Herrn mittleren Alters gerechnet", zeigt sich der 57-Jährige verwundert.
Und auch Andrea hat die andersgeschlechtliche Konkurrenz kalt erwischt: "Ich muss das erst mal kurz sacken lassen, dass Annette sich noch einen Mann rausgesucht hat", gesteht sie im Einzelgespräch gegenüber dem TV-Team.
"Bauer sucht Frau"-Kandidatin spricht Hofmann mit falschem Namen an
Nach dem ersten Aufeinandertreffen der drei Singles sind die Vorbehalte aber erst einmal verflogen. "Der erste Eindruck ist top!", schwärmt Andrea von der Bäuerin. Auch Silvio ist hin und weg. Er verzeiht Annette sogar, dass sie ihn fälschlicherweise mit Mario anspricht.
"Er ist ja auch Handwerker und erinnert mich immer an den Super-Mario", rechtfertigt sich Annette für den peinlichen Fauxpas.
Beim gemeinsamen Barbecue sorgt sie dann jedoch für einen echten Paukenschlag …
"Ich tue mich schwer, das als Konkurrenz zu sehen. Für mich ist das hier die perfekte Ergänzung", erklärt sie. Im Interview lässt sie die Katze dann endgültig aus dem Sack: "Ich kann mir durchaus vorstellen, eine Dreierbeziehung zu haben."
Als die Hof-Gäste von dem Beziehungsmodell erfahren, fallen die Reaktionen gemischt aus. "Eine Dreierbeziehung kommt für mich gar nicht infrage!", stellt Andrea sofort klar. Silvio sieht sich unterdessen bereits als "der Hahn im Korb mit zwei Mädels".
Los geht es mit "Bauer sucht Frau International" am Montag, 18. Mai 2026, um 20.15 Uhr. Die zweite Episode folgt dann einen Tag später am 19. Mai um 20.15 Uhr. Bei RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL