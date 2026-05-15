15.05.2026 11:42 Bäuerin hofft auf Dreierbeziehung mit Mann und Frau, so reagieren ihre RTL-Hofgäste

Die neue "Bauer sucht Frau International"-Staffel hat kaum begonnen, da gibt es schon den ersten Aufreger: Kandidatin Annette hofft auf eine Dreierbeziehung.

Von Frederick Rook

Kanada - Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau International" hat kaum begonnen, da gibt es auch schon den ersten Aufreger: Kandidatin Annette (60) hat nämlich nicht ohne Grund eine Frau UND einen Mann zu sich eingeladen.

Ex-Polizistin Annette (60) hat sich in Kanada ein neues Leben aufgebaut. Mithilfe von "Bauer sucht Frau" möchte sie ihr Single-Dasein beenden. © RTL In der Auftaktfolge kann es die Ex-Polizistin, die sich in einem abgelegenen Teil Kanadas ein neues Leben aufgebaut hat, kaum erwarten, ihre Gäste endlich in Empfang nehmen zu dürfen. "Lasset sie kommen!", frohlockt sie gegenüber in die RTL-Kamera. Die Blondine liebt tatsächlich beide Geschlechter und hat sich deshalb nach gründlicher Sichtung der eingegangenen Bewerbungen dazu entschieden, die Hofwoche mit Hundefan Andrea und Bauleiter Silvio zu verbringen. Als die beiden am Flughafen im Ahornblattstaat bemerken, dass sie dasselbe Ziel haben, ist die Verwirrung groß. "Ich hätte eher mit einem Herrn mittleren Alters gerechnet", zeigt sich der 57-Jährige verwundert. Bauer sucht Frau "Bauer sucht Frau"-Star liebt jetzt eine Frau! Ex-Hofdame platzt nach heftigen Vorwürfen der Kragen Und auch Andrea hat die andersgeschlechtliche Konkurrenz kalt erwischt: "Ich muss das erst mal kurz sacken lassen, dass Annette sich noch einen Mann rausgesucht hat", gesteht sie im Einzelgespräch gegenüber dem TV-Team.

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