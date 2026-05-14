RTL verrät erste "Bauer sucht Frau"-Kandidaten: Melina sorgt mit Alter für große Überraschung

Köln - Die Suche nach der großen Liebe bei "Bauer sucht Frau" geht in die nächste Runde! Pünktlich zum Bergfest hat RTL die ersten drei Landwirte der neuen Staffel vorgestellt. Eine Kandidatin sorgt dabei für eine ordentliche Überraschung!

Melina aus Hessen will mit 22 Jahren endlich ankommen und den richtigen Partner finden. © Bildmontage: RTL

Eine Woche nach der Vorstellung aller "Bauer sucht Frau International"-Kandidaten kommt RTL plötzlich mit den ersten Namen der neuen nationalen Staffel daher.

Eine Landwirtin sorgt bei TV-Zuschauern sicher für große Augen: die erst 22 Jahre alte Melina aus Hessen.

Die Pferdetrainerin sucht inmitten von jeder Menge Hunden, Katzen und Esel nach der Liebe fürs Leben - trotz ihrer jungen Jahre. "Ich weiß trotzdem, dass ich eine feste Beziehung will. Ich wünsche mir eine Person, mit der ich mir meine Zukunft aufbauen kann", erklärt sie.

Zusammen mit ihren Eltern - mit denen sie auf einem Hof lebt - kümmert sie sich um unzählige Tiere, die zuvor unter anderem vor dem sicheren Tod gerettet wurden. "Ich bin stolz darauf, dass wir viele Tiere aus dem Tierschutz gerettet haben und ihnen ein neues Zuhause und eine Perspektive bieten können."

Was sie sich von ihrem Traummann wünscht, weiß die 22-Jährige darüber hinaus ebenfalls schon.