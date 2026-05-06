"Bauer sucht Frau International": Dann gehts los, das sind die Single-Landwirte
Köln - Bald läuft bei RTL wieder das Spin-off der beliebten Kuppelshow "Bauer sucht Frau". Acht Single-Landwirte aus aller Welt wollen in der achten Staffel endlich ihre große Liebe finden. Doch wo kommen die Kandidaten alle her?
Schafft es Moderatorin Inka Pause (55), für die alleinstehenden Bauern den Partner fürs Leben zu finden? Immerhin reisen die Kandidaten unzählige Kilometer, um sich kennenzulernen.
Unter anderem dabei ist Florian aus Schweden. Der 40-Jährige hat sich in Südlappland seinen Traum der Hobbylandwirtschaft erfüllt und besitzt dort einen Hof, auf dem er Ziegen, Schafe und Hühner beheimatet.
Neben der Arbeit mit den Tieren geht der Wahl-Schwede auch gern Waldbaden im See, unternimmt Wandertouren, backt Brot oder schaut eine emotionale Serie. Inzwischen ist Florian seit vier Jahren Single, doch jetzt ist es an der Zeit, die richtige Frau zu finden.
Ebenfalls in Schweden hat Turner (64) sein Zuhause gefunden. Der gebürtige Ire hat auf Öland ein ehemaliges Bahnhofsgelände zu einem Selbstversorgerhof mit Gemüseanbau, Schweinen, Hühnern und Gänsen umgestaltet.
Auch Nadine (47) ist mittlerweile in Skandinavien heimisch geworden. In Nordjylland in Dänemark betriebt die Mutter einer Tochter eine Miniaturesel- und Welpenzucht.
Außerdem hält sie Walliser Schwarznasenschafe, Pferde, Schweine, Enten und Hühner. In Zukunft wolle sie den Hof zu einer Selbstversorgerlandwirtschaft ausbauen – und diese dann am liebsten mit einem neuen Partner an ihrer Seite führen.
"Bauer sucht Frau": Dann startet die beliebte RTL-Kuppelshow
Seit zwei Jahren geht Andreas (46) aus Südtirol alleine durchs Leben. In Italien betreibt der Single-Bauer einen Milchviehbetrieb, den er gemeinsam mit seinen Eltern und viel Herzblut führt.
Mutterkuhhalter Franz (53) lebt im österreichischen Tirol und engagiert sich dort im örtlichen Obst- und Gartenbauverein. Zudem geht der passionierte Skifahrer und Rodler im Sommer gerne wandern.
Mit viel Hingabe bewirtschaftet der 53-Jährige seinen Hof in traumhafter Lage am Wilden Kaiser.
Jakob ist in Österreich geboren, aber mittlerweile in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine ansässig geworden. Der Landwirt, der gerne kocht, Sport macht und Ausflüge mit seinem Hund liebt, hat in Frankreich einen Selbstversorgerhof.
Zwar war er noch nie verheiratet, hat aber mit einer französischen Frau einen Sohn. Mittlerweile ist er schon zwei Jahre Single und will bei "Bauer sucht Frau" nun die passende Partnerin finden, die ebenfalls gerne Sport macht und eine Familie gründen möchte.
Auch Mathias (57) aus Costa Rica und Annette (60) aus Kanada haben sich entschieden, an der Kuppelshow teilzunehmen, um endlich die große Liebe zu finden.
Los geht es mit "Bauer sucht Frau International" am Montag, 18. Mai 2026, um 20.15 Uhr. Die zweite Episode folgt dann einen Tag später am 19. Mai um 20.15 Uhr.
Titelfoto: RTL / Willem Very