"Bauer sucht Frau International": Dann gehts los, das sind die Single-Landwirte

Köln - Bald läuft bei RTL wieder das Spin-off der beliebten Kuppelshow " Bauer sucht Frau ". Acht Single-Landwirte aus aller Welt wollen in der achten Staffel endlich ihre große Liebe finden. Doch wo kommen die Kandidaten alle her?

Moderatorin Inka Bause (55) wird auch bei "Bauer sucht Frau International" wieder durch die Sendung führen. © RTL / Willem Very

Schafft es Moderatorin Inka Pause (55), für die alleinstehenden Bauern den Partner fürs Leben zu finden? Immerhin reisen die Kandidaten unzählige Kilometer, um sich kennenzulernen.

Unter anderem dabei ist Florian aus Schweden. Der 40-Jährige hat sich in Südlappland seinen Traum der Hobbylandwirtschaft erfüllt und besitzt dort einen Hof, auf dem er Ziegen, Schafe und Hühner beheimatet.

Neben der Arbeit mit den Tieren geht der Wahl-Schwede auch gern Waldbaden im See, unternimmt Wandertouren, backt Brot oder schaut eine emotionale Serie. Inzwischen ist Florian seit vier Jahren Single, doch jetzt ist es an der Zeit, die richtige Frau zu finden.

Ebenfalls in Schweden hat Turner (64) sein Zuhause gefunden. Der gebürtige Ire hat auf Öland ein ehemaliges Bahnhofsgelände zu einem Selbstversorgerhof mit Gemüseanbau, Schweinen, Hühnern und Gänsen umgestaltet.

Auch Nadine (47) ist mittlerweile in Skandinavien heimisch geworden. In Nordjylland in Dänemark betriebt die Mutter einer Tochter eine Miniaturesel- und Welpenzucht.

Außerdem hält sie Walliser Schwarznasenschafe, Pferde, Schweine, Enten und Hühner. In Zukunft wolle sie den Hof zu einer Selbstversorgerlandwirtschaft ausbauen – und diese dann am liebsten mit einem neuen Partner an ihrer Seite führen.