Ex-Hofdame teilt ehrliches Update: So sieht es derzeit bei ihr und Bauer Friedrich aus
Lippetal (NRW) - Landwirt Friedrich bekam bei "Bauer sucht Frau" die meisten Zuschriften aller Zeiten. Am Ende entschied er sich für Laura und die beiden wurden ein Paar. Jetzt gibt es ein neues Update.
Im Oster-Special "Was ist auf den Höfen los?" bezogen die beiden bereits Stellung und erklärten, noch immer zusammen zu sein. Allerdings ist es nach wie vor eine Liebe auf Distanz. Der 30-jährige Spargelbauer hat seinen Hof in NRW, Referendarin Laura lebt in Hessen.
Fast jedes Wochenende pendelt die 26-Jährige deshalb mehrere hundert Kilometer, um Zeit mit ihrem Liebsten verbringen zu können. Hinzu kommt der Prüfungsstress. Wie ihr dieser Spagat gelingt, weiß Laura nicht, wie sie jetzt auf Instagram zugibt.
"Ganz ehrlich? Darauf habe ich keine Antwort, ich frage mich das manchmal selbst", so die Referendarin. Vielsagend schiebt sie dann noch hinterher: "Ich habe auch oft Momente, in denen mir alles zu viel wird und ich zweifle."
Mit Friedrich könne es derweil kaum besser laufen, wie die TV-Bekanntheit weiter verrät. Auf die Frage, was sie an dem Hottie am meisten liebe, stellt sie klar: "Ich kann einfach ich selbst sein und wir können zusammen ganz viel lachen, vor allem über uns selbst!"
"Bauer sucht Frau"-Hofdame Laura teilt wichtige Erkenntnis
Dass sie alles so gut unter einen Hut bekommt, hat Laura einer wichtigen Erkenntnis zu verdanken: "Ich musste […] lernen, dass ich mich selbst dabei nicht vergessen darf und nicht einfach immer nur funktionieren kann", so die angehende Lehrerin.
Und weiter: "Das ist vielleicht eines meiner größten Learnings: Man kann viel schaffen, aber nicht, wenn man sich selbst komplett verliert." Ihren Perfektionismus müsse sie dafür aber auch des Öfteren einfach mal zur Seite schieben.
Auf diese Weise möchte sich die 26-Jährige selbst weniger Druck machen. Dies falle ihr "nicht immer leicht" und manchmal müsse man "wirklich große Hürden überwinden", doch am Ende zähle das Ergebnis.
"Wenn man etwas wirklich will, kann man unglaublich viel schaffen. Schritt für Schritt", ist die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Hofdame überzeugt. Bislang scheint ihr das exzellent zu gelingen. Eine harmonische Beziehung kann dabei nicht schaden.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius