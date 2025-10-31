Bauer sucht Frau: Erzgebirger sucht nach dunklen Jahren sein Liebesglück
Pfaffroda/Olbernhau - Wenn am Montag die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" startet (20.15 Uhr/RTL), wagt auch ein Erzgebirgs-Bauer den Schritt ins Rampenlicht: Thomas Köhler (39) aus Pfaffroda/Olbernhau. Hinter dem TV-Abenteuer steckt für den gelernten Landwirt mehr als Romantik.
"Ich habe jetzt endlich den Mut gefunden", sagt der Bauer aus Leidenschaft.
Thomas lebt und arbeitet mit seinen Eltern Beate (61) und Eckbert (64) auf dem Hof - es ist ein Familienbetrieb mit Herz und Tradition.
120 Hektar bewirtschaften sie im Erzgebirge. Mutterkuhhaltung ist das Fundament, Auf den Feldern stehen Winterroggen, Hafer, Weizen und Erbsen.
Thomas war schon einmal verheiratet, aber es ging zu schnell. "Ich bekam Zukunftsängste, bin depressiv geworden."
In Staffel 21 geben elf Bauern und zwei Bäuerinnen der Liebe eine Chance
Dunkle Jahre folgten, die ihn fast zerdrückten. Zurück ins Licht fand er mit Therapie und mit seiner Familie.
Heute steht er fester denn je: "Ich will nur ehrlich zeigen, wer ich bin." Mit Hund Fips an der Seite dreht er regelmäßig seine Runden durch Wald und Wiesen.
Doch Thomas fehlt in der Auftaktfolge, die bei RTL+ schon online ist. Warum er nicht zu sehen ist, bleibt zunächst offen. RTL äußerte sich auf TAG24-Anfrage bislang nicht.
In Staffel 21 geben elf Bauern und zwei Bäuerinnen der Liebe eine Chance. Zunächst zeigt RTL vier Folgen im Wochenrhythmus am Montagabend. Danach geht es im Doppelpack weiter, montags und dienstags.
Titelfoto: Sven Gleisberg