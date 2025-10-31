Bauer sucht Frau: Erzgebirger sucht nach dunklen Jahren sein Liebesglück

Pfaffroda/Olbernhau - Wenn am Montag die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" startet (20.15 Uhr/RTL), wagt auch ein Erzgebirgs-Bauer den Schritt ins Rampenlicht: Thomas Köhler (39) aus Pfaffroda/Olbernhau. Hinter dem TV-Abenteuer steckt für den gelernten Landwirt mehr als Romantik.

Thomas Köhler (39) aus Pfaffroda bei Olbernhau hofft bei der RTL-Kuppelshow auf sein Liebesglück. © Sven Gleisberg

"Ich habe jetzt endlich den Mut gefunden", sagt der Bauer aus Leidenschaft.

Thomas lebt und arbeitet mit seinen Eltern Beate (61) und Eckbert (64) auf dem Hof - es ist ein Familienbetrieb mit Herz und Tradition.

120 Hektar bewirtschaften sie im Erzgebirge. Mutterkuhhaltung ist das Fundament, Auf den Feldern stehen Winterroggen, Hafer, Weizen und Erbsen.

Thomas war schon einmal verheiratet, aber es ging zu schnell. "Ich bekam Zukunftsängste, bin depressiv geworden."