Bauer sucht Frau: Ex-RTL-Hofdamen platzt der Kragen - "Das gehört sich einfach nicht"

Köln - Kerrin Grapengeter und Selina Köhler interessierten sich bei " Bauer sucht Frau " für unterschiedliche Landwirte. Später wurden sie Freundinnen. Im Netz ist den Ex-Hofdamen jetzt der Kragen geplatzt. Der Grund: fiese Kommentare!

Selina Köhler (25) bewarb sich in der jüngsten "Bauer sucht Frau"-Staffel auf Landwirt Friedrich Dieckmann (30), doch der entschied sich für ihre Konkurrentin. © Instagram/selinakoehler (Screenshot)

Für die beiden Frauen hätte die Teilnahme an der RTL-Kuppelshow nicht unterschiedlicher verlaufen können. Während Kerrin in Bayer Bastian Stürmer die große Liebe fand, wurde Selina von Hottie-Bauer Friedrich Dieckmann vorzeitig abserviert.

Aufgrund ihrer Attraktivität zweifelten jedoch viele TV-Zuschauer an den ernsten Absichten des Duos. Der häufigste Vorwurf: Kerrin und Selina würden die Show nur nutzen, um ihre Bekanntheit für eine Influencer-Karriere steigern zu wollen. Hass-Kommentare waren die Folge.

Bei einer gemeinsamen Fragerunde auf Instagram wollte ein User von den beiden wissen, wie sie mit diesen Nachrichten umgegangen sind. "Das war ein großes Thema bei uns", gestand Selina. Sie hätten sich die Kommentare meist gegenseitig zugeschickt und dazu sehr stark ausgetauscht.

"Gerade, weil es bei uns viel um die Optik ging", so die 25-Jährige. Und Kerrin ergänzte: "Bei mir war es tatsächlich am Anfang mit dem Bodybuilding." Das habe sie einfach weggelächelt. "Aber alles andere, was rein um die Optik ging, das ist einfach nicht fair."

Immer wieder sei im Netz in Bezug auf ihre Persönlichkeiten von "Modepüppchen" die Rede gewesen, die nicht auf einen Bauernhof passen und ihre Teilnahme deshalb auch nicht ernst meinen können. Diesen Vorwurf wollen die Ex-Hofdamen so nicht hinnehmen.