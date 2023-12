"Bauer sucht Frau"-Finale: Bullenzüchter Siegfried sorgt mit fieser Aktion für Eklat

Beim Wiedersehen mit Bullenzüchter Siegfried (63) kullerten bei Simone (54, r.) die Tränen. © RTL/Markus Nass

Am Ende der Hofwoche hatte der Hesse seine blonde Verehrerin Simone (54) noch als "Traumfrau" bezeichnet. Doch ein Paar ist aus dem Bauern und der 54-Jährigen nicht geworden.

Beim großen Wiedersehen ist jedoch alles anders, und Siegfried gestand kleinlaut, dass er der Kandidatin "falsche Hoffnungen gemacht" habe. Es sei aus seiner Sicht eine gute Freundschaft, aber der Funke sei nicht übergesprungen.

So weit, so gut. Doch dann sorgte der schnauzbärtige Landwirt mit einem frechen Aufruf für Fassungslosigkeit bei Inka Bause. "Vielleicht kann ich ja bei der Ausstrahlung, wenn das im Fernsehen kommt, dass ich auch gern bereit bin, vielleicht wenn sich nochmal jemand melden würde, eine Frau in meiner Nähe, dass ich die kennenlernen kann. Ich will da jetzt niemanden einfach nur ausnutzen", stammelte sich der 63-Jährige zusammen.

Ein Appell, der bei der Moderatorin nicht gut ankam. "Das ist natürlich hart, wenn Simone neben dir sitzt, dass du jetzt so eine Art Aufruf machst", versucht Inka dem unsensiblen Landwirt lachend zu erklären.

Und auch seiner ehemaligen "Hofdame" bleibt bei den Worten des Bauern vor Fassungslosigkeit der Mund offen stehen.