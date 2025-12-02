Bauer sucht Frau: Herbert am Boden zerstört, Carola packt sofort ihre Koffer und geht

Obergude (Hessen) - Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt herrscht Gewissheit: Carola (56) bricht Herbert (59) bei " Bauer sucht Frau " das Herz und beendet ihre Hofwoche vorzeitig!

Carola (56) zeiht die Reißleine: Sie möchte die "Bauer sucht Frau"-Hofwoche bei Herbert (59) vorzeitig abbrechen. © RTL

Bereits in den vorherigen Folgen der aktuellen Staffel hatte die Single-Frau immer wieder betont, dass sie mit starkem Heimweh zu kämpfen habe. Anfänglich hoffte sie noch, dieses mit intensiveren Gefühlen für Herbert heilen zu können.

Am Ende war die emotionale Belastung dann aber wohl doch zu groß. In der neuen Episode sucht Carola das Gespräch mit dem Ex-Berufssoldaten und gesteht ihm unter Tränen: "Ich sehe im Moment einfach, dass mir meine Familie wichtiger ist als die Sehnsucht nach Zweisamkeit."

Deshalb möchte sie die Hofwoche vorzeitig abbrechen und die Heimreise antreten. Für Herbert ist die Nachricht ein echter Schock. Beim großen Scheunenfest schienen beide noch füreinander geschaffen - die Chemie stimmte auf Anhieb.

Im Interview mit der RTL-Crew wird der Pferdeliebhaber emotional. "Dann ist man natürlich doch irgendwo, nicht schockiert, aber schon ein wenig am Boden zerstört", kommentiert er die verfrühte Abreise seiner Auserwählten.