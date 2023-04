Bauer sucht Frau: Hofdame macht ihrem Landwirt Heiratsantrag, seine erste Reaktion überrascht

Region Göttingen (Niedersachsen) – Riesen-Überraschung für Milchbauer Arne (31)! Seine Hofdame Antje (31) hat ihm im Oster-Special von " Bauer sucht Frau - Was ist auf den Höfen los?" einen Heiratsantrag gemacht! Die erste Reaktion des verliebten Landwirts fiel dabei anders aus als erwartet.

Die Liebesgeschichte von Arne und Antje (beide 31) begann in der "Bauer sucht Frau"-Staffel von 2022. © RTL

Zwischen dem Käse-Fan und der Podologin hatte es in der vergangenen Staffel von Inka Bause (54) so schnell gefunkt, wie selten in der RTL-Kuppelshow.

Arne wusste schnell, dass nur Antje als seine Hofdame infrage kam. Seit Oktober 2022 wohnt die sympathische Niedersächsin nun offiziell auf dem Hof des 31-Jährigen. "Seitdem ist es eigentlich umso schöner geworden", schwärmt der Landwirt.

Und auch Antje findet: "Es ging ja ziemlich schnell, aber durch das Zusammenleben haben wir gemerkt, dass aus diesem Ganzen was Großes geworden ist. Wir haben das Gefühl, wir gehören halt zusammen."

"Das ist die Liebe meines Lebens", ist sich die blond-gelockte Neu-Bäuerin sicher, "wir sind für einander geschaffen."

Große Worte, auf die sie auch Tat folgen lässt. Mit der Unterstützung des ersten bisexuellen "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Michael (28) und dessen neuem Partner Manuel (28) hat Antje einen romantischen Heiratsantrag vorbereitet, von dem ihr Liebster noch nichts ahnt!