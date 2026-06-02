"Bauer sucht Frau": Hofdame serviert Landwirt Turner ab, der reagiert deutlich
Schweden - Diese Wende kommt unerwartet: Landwirt Turner wird bei "Bauer sucht Frau International" von Hofdame Ariane eiskalt abserviert. Seine Reaktion fällt deutlich aus.
Eigentlich sieht alles danach aus, als würde der Himmel über Schweden voller Geigen hängen. So zumindest sieht es der Auswanderer durch seine rosarote Brille. "Die Schmetterlinge flattern und die Vöglein zwitschern", schwärmt Turner in der neuen Episode der beliebten RTL-Kuppelshow.
Während der Selbstversorger nach mehreren harmonischen Kennenlerntagen bereits von einer gemeinsamen Zukunft träumt, ist das Knistern bei Ariane jedoch längst verflogen. Bei einem langen Spaziergang wird ihr klar: Sie muss die Reißleine ziehen.
"Ich habe ganz schön Sehnsucht nach zu Hause. Auf Dauer bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das nicht gut gehen wird", gesteht sie im Einzelinterview. Der Gedanke an ein Leben in Schweden bereitet ihr Bauchschmerzen. Turner ahnt von all dem nichts.
Bei einem Vieraugengespräch klärt Ariane ihn schließlich über ihre wahren Gefühle auf. "Ich weiß nicht, ob wir auf Dauer miteinander irgendwie emotional und auch charakterlich zusammenpassen", gesteht sie offen und ehrlich.
Und weiter: "Ich hab dich so gern und du bist so toll und wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Aber ich kann nicht herzaubern, was nicht ist. Verstehst du das?" Turner ist sprachlos, sein verliebtes Herz zerbricht in tausend Teile.
"Bauer sucht Frau"-Landwirt haut ab und tritt nicht mehr vor die Kamera
Als Krönung der bitteren Abfuhr offenbart Ariane dem 64-Jährigen dann auch noch, dass sie sofort ihre Sachen packen und abreisen möchte. Zu viel für Turner. "Ich kann nicht. Tut mir leid", schluchzt er nur kaum hörbar. Dann steht er auf – und geht. Die Hofdame bleibt allein zurück.
Nachdem der enttäuschte Landwirt mit seinem Auto abgerauscht ist, kehrt er anschließend auch nicht mehr vor die RTL-Kameras zurück. Wie Ariane gegenüber dem Kölner Sender preisgibt, habe sie sich wenig später aber doch noch in Ruhe von ihm verabschieden können
"Ich hab jetzt schon noch mal Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Und dann haben wir noch mal in aller Wertschätzung einfach gesagt, dass wir wirklich beide die Hofwoche genossen haben, auch wenn der Ausgang jetzt blöd ist", so die Hofdame.
Ob es auf den anderen Höfen besser läuft, seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL