"Bauer sucht Frau": Hofdame serviert Landwirt Turner ab, der reagiert deutlich

Schweden - Diese Wende kommt unerwartet: Landwirt Turner wird bei " Bauer sucht Frau International " von Hofdame Ariane eiskalt abserviert. Seine Reaktion fällt deutlich aus.

Hofdame Ariane gesteht Landwirt Turner (64), dass sie keine gemeinsame Zukunft sieht. © RTL

Eigentlich sieht alles danach aus, als würde der Himmel über Schweden voller Geigen hängen. So zumindest sieht es der Auswanderer durch seine rosarote Brille. "Die Schmetterlinge flattern und die Vöglein zwitschern", schwärmt Turner in der neuen Episode der beliebten RTL-Kuppelshow.

Während der Selbstversorger nach mehreren harmonischen Kennenlerntagen bereits von einer gemeinsamen Zukunft träumt, ist das Knistern bei Ariane jedoch längst verflogen. Bei einem langen Spaziergang wird ihr klar: Sie muss die Reißleine ziehen.

"Ich habe ganz schön Sehnsucht nach zu Hause. Auf Dauer bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das nicht gut gehen wird", gesteht sie im Einzelinterview. Der Gedanke an ein Leben in Schweden bereitet ihr Bauchschmerzen. Turner ahnt von all dem nichts.

Bei einem Vieraugengespräch klärt Ariane ihn schließlich über ihre wahren Gefühle auf. "Ich weiß nicht, ob wir auf Dauer miteinander irgendwie emotional und auch charakterlich zusammenpassen", gesteht sie offen und ehrlich.

Und weiter: "Ich hab dich so gern und du bist so toll und wir hatten so eine schöne Zeit zusammen. Aber ich kann nicht herzaubern, was nicht ist. Verstehst du das?" Turner ist sprachlos, sein verliebtes Herz zerbricht in tausend Teile.