"Bauer sucht Frau International": Hofdame Linda sorgt mit Geständnis für Verunsicherung

Nouvelle-Aquitaine (Frankreich) - Obstbauer Jakob (42) hat sich bei " Bauer sucht Frau International " für zwei Hofdamen entschieden. In Einzelgesprächen will er mehr über die Kandidatinnen erfahren, was dazu führt, dass er nach einem Geständnis einer der Damen verunsichert ist.

Obstbauer Jakob (42) hat sich bei "Bauer sucht Frau International" dazu entschieden, Guilia (M.) und Linda auf seinen Hof einzuladen. © RTL

Denn wie Linda offenbart, sei sie "schon recht lange alleine". "Das dürften so zehn Jahre mittlerweile sein", verrät die Hofdame, die jedoch eine selbstkritische Erklärung für ihr langes Single-Dasein habe.

"Offensichtlich habe ich mächtig einen an der Schüssel. An irgendwas muss es ja liegen. Ich weiß es nicht. Ich find' mich selbst eigentlich ganz in Ordnung", gibt die Kandidatin lachend preis.

Allerdings werde ihr auch nachgesagt, dass sie zu wählerisch sei, aber das sehe Linda nicht so, denn es sei einfach noch nicht der Richtige dabei gewesen.

Der 42-jährige Landwirt findet das allerdings "Wahnsinn" und wirkt auch leicht irritiert.

"Linda ist wirklich lange schon Single. Zehn Jahre, das ist schon viel", gesteht der Obstbauer, der daher nachhakt, ob es einen bestimmten Grund gebe, warum seine Hofdame bereits seit zehn Jahren keinen Freund gehabt habe.