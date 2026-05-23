"Bauer sucht Frau International": Hofdame Linda sorgt mit Geständnis für Verunsicherung
Nouvelle-Aquitaine (Frankreich) - Obstbauer Jakob (42) hat sich bei "Bauer sucht Frau International" für zwei Hofdamen entschieden. In Einzelgesprächen will er mehr über die Kandidatinnen erfahren, was dazu führt, dass er nach einem Geständnis einer der Damen verunsichert ist.
Denn wie Linda offenbart, sei sie "schon recht lange alleine". "Das dürften so zehn Jahre mittlerweile sein", verrät die Hofdame, die jedoch eine selbstkritische Erklärung für ihr langes Single-Dasein habe.
"Offensichtlich habe ich mächtig einen an der Schüssel. An irgendwas muss es ja liegen. Ich weiß es nicht. Ich find' mich selbst eigentlich ganz in Ordnung", gibt die Kandidatin lachend preis.
Allerdings werde ihr auch nachgesagt, dass sie zu wählerisch sei, aber das sehe Linda nicht so, denn es sei einfach noch nicht der Richtige dabei gewesen.
Der 42-jährige Landwirt findet das allerdings "Wahnsinn" und wirkt auch leicht irritiert.
"Linda ist wirklich lange schon Single. Zehn Jahre, das ist schon viel", gesteht der Obstbauer, der daher nachhakt, ob es einen bestimmten Grund gebe, warum seine Hofdame bereits seit zehn Jahren keinen Freund gehabt habe.
"Bauer sucht Frau International": Ist Linda gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung?
"Ich bin auch nicht aktiv auf der Suche, muss ich dazu sagen. Es ist alles gut so, wie es ist", überrascht Linda.
Sie sei auch sehr froh, dass sie weder emotional noch finanziell gebunden oder abhängig sei. "Also, wenn es funkt, dann wirklich, weil man will, weil man bereit ist. Und nicht, weil man Angst hat, man kommt alleine nicht zurecht", erklärt die Hofdame.
Zwar sind der Obstbauer und die Kandidatin der RTL-Kuppelshow bei diesem Thema auf einer Wellenlänge, dennoch möchte Jakob in Erfahrung bringen, warum Linda sich beworben habe.
"Und bei mir hast du dir gedacht: 'Könnte möglich sein'?", will er wissen.
"Das könnt' sein, ja, hört sich gut an", macht die Hofdame schmunzelnd klar und ergänzt: "Passt vielleicht, schauen wir mal."
Ob es Linda schafft, das Herz des Obstbauern zu erobern, seht Ihr in der neuen Staffel von "Bauer sucht Frau International". Die Folgen laufen immer montags und dienstags, um 20.15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ sind die jeweiligen Folgen bereits sieben Tage früher zu sehen.
Titelfoto: RTL