Neue Landwirte für "Bauer sucht Frau": Dieser "Mörder" mit RTL-Vergangenheit macht mit

Köln - Die nächsten Singles, bitte! Eineinhalb Wochen nach der Vorstellung der ersten " Bauer sucht Frau "-Teilnehmer zaubert RTL die nächsten Landwirte aus dem Hut. Einer von ihnen dürfte TV-Fans sogar sehr bekannt vorkommen!

Tobias Pankow (l.) sucht zwei Jahre nach seiner Teilnahme im "Sommerhaus der Stars" nun bei "Bauer sucht Frau" die große Liebe – ebenso wie Kandidat Benjamin. © Bildmontage: RTL

Nachdem RTL bereits in der Vorwoche die ersten drei Single-Bauern der neuen Staffel offiziell verraten hatte, sind nun die nächsten vier bekannt gegeben worden.

Einer von ihnen ist eine faustdicke Überraschung: Tobias Pankow! Der 41-Jährige war vor zwei Jahren mit Ex-Freundin Sarah Kern (58) im "Sommerhaus der Stars" zu Gast, zoffte sich dort mit Teilnehmerin Tessa Bergmeier (36) wegen ihres Vorwurfs, Tobias sei wegen seiner Leidenschaft fürs Jagen ein "Mörder".

Mittlerweile sucht der Fall vor Gericht nach Aufklärung und Tobias wieder eine neue Liebe auf seinem Hof in Brandenburg. "Ich wünsche mir meine Zukunft auf dem Hof, den ich so liebe und dazu noch die fehlende Partnerin, mit der ich dann den nächsten Schritt gehen kann."

Danach sucht auch Kandidat Stefan (53) aus Oberfranken. Auch, wenn er nicht auf Teufel komm raus nach einer neuen Partnerin sucht. "Ich bin nicht einsam oder habe Langeweile, es ist aber einfach schöner, die Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam durchs Leben zu gehen."