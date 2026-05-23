Neue Landwirte für "Bauer sucht Frau": Dieser "Mörder" mit RTL-Vergangenheit macht mit
Köln - Die nächsten Singles, bitte! Eineinhalb Wochen nach der Vorstellung der ersten "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer zaubert RTL die nächsten Landwirte aus dem Hut. Einer von ihnen dürfte TV-Fans sogar sehr bekannt vorkommen!
Nachdem RTL bereits in der Vorwoche die ersten drei Single-Bauern der neuen Staffel offiziell verraten hatte, sind nun die nächsten vier bekannt gegeben worden.
Einer von ihnen ist eine faustdicke Überraschung: Tobias Pankow! Der 41-Jährige war vor zwei Jahren mit Ex-Freundin Sarah Kern (58) im "Sommerhaus der Stars" zu Gast, zoffte sich dort mit Teilnehmerin Tessa Bergmeier (36) wegen ihres Vorwurfs, Tobias sei wegen seiner Leidenschaft fürs Jagen ein "Mörder".
Mittlerweile sucht der Fall vor Gericht nach Aufklärung und Tobias wieder eine neue Liebe auf seinem Hof in Brandenburg. "Ich wünsche mir meine Zukunft auf dem Hof, den ich so liebe und dazu noch die fehlende Partnerin, mit der ich dann den nächsten Schritt gehen kann."
Danach sucht auch Kandidat Stefan (53) aus Oberfranken. Auch, wenn er nicht auf Teufel komm raus nach einer neuen Partnerin sucht. "Ich bin nicht einsam oder habe Langeweile, es ist aber einfach schöner, die Zeit miteinander zu verbringen und gemeinsam durchs Leben zu gehen."
Neue Staffel "Bauer sucht Frau" startet an Pfingstmontag
Eine Sache spielt bei ihm eine zentrale Rolle: der Glaube. Der gibt seinem Leben eigener Aussage zufolge Halt und Kraft. "Meine Traumfrau soll mich so nehmen, wie ich bin – und darf mir auch gerne mal sagen, wo es langgeht."
Beste Erinnerung an "BsF" hat Single-Landwirt Benjamin (32) aus Österreich – wenn auch nur indirekt.
Denn: Seine Schwester Katrin hat bei "Bauer sucht Frau International" vor drei Jahren die große Liebe gefunden – und genau das will jetzt auch Bruder Benni. An seiner Seite stellt sich der 32-Jährige eine Frau vor, die ihn mit ihrem "süßen Lächeln" in den Bann zieht und Interesse an der Landwirtschaft hat.
Auch Hubertus (67) aus Baden-Württemberg träumt von einer neuen Frau auf dem Hof und an seiner Seite. "Ich möchte keinen ruhigen Lebensabend, sondern diesen Abschnitt noch einmal mit Karacho erleben. (...) Ich bin einfach mit Leib und Seele Landwirt", freut sich der 67-Jährige über seine Teilnahme.
Am kommenden Montag (25. Mai) will RTL die restlichen Landwirte vorstellen. Die erste Folge der neuen "BsF"-Staffel startet im Anschluss ab 19.05 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: RTL