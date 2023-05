"Bauer sucht Frau International": Hofdame Lisa sorgte bei Heino für Ehekrach

Obwohl sie sich seinerzeit in den Big-Brother-Kandidaten und Profi-Boxer Denny Heidrich (34) verguckte, wurde aus den beiden kein Paar. Nun versucht Lisa eben bei der Kuppelbörse für Landwirte ihr Glück. Die Produktion der Sendung, die aktuell montags und dienstags bei RTL zu sehen ist, liegt inzwischen einige Monate zurück.

Die 31-Jährige ist in der deutschen TV-Landschaft keine Unbekannte. Vor einigen Jahren - damals noch mit frechem Kurzhaarschnitt - trat die gelernte Friseurin im RTL-Format "Adam sucht Eva" auf. Die Show, in der sich Promis und Nicht-Promis völlig nackt präsentieren, um die große Liebe zu finden.

Schlagerstar Heino (84) und seine Frau Hannelore sind seit 1979 verheiratet. Hannelore ist Heinos dritte Ehefrau, er ihr zweiter Ehemann. © Horst Ossinger/dpa

Hannelore soll davon ganz und gar nicht begeistert gewesen sein. "Als Heino mir sagte, dass er ein Lied über zehn nackte Friseusen singen will, war ich entsetzt und habe ihn gefragt, ob er den Verstand verloren hat", sagte Hannelore gegenüber "Bild". "Wie kommt er in seinem Alter noch auf solche Ideen?!"

In dem Clip ist ihr Ehemann mit vielen leicht bekleideten Tänzerinnen, darunter auch Lisa, zu sehen. Dass die Friseusen in dem Musikvideo nur Dessous tragen, habe er ihr erst gar nicht gesagt. "Ich habe Heino deshalb gründlich den Kopf gewaschen, aber er ist wie immer stur geblieben und hat nur in sich hineingelächelt."

"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin Lisa hingegen freut sich über die Veröffentlichung des musikalischen Machwerks. Immerhin hat sie mit freizügigem Auftreten bekanntermaßen kein Problem.

Gleichzeitig wehrte sie sich im Netz gegen die Flut an Hass-Nachrichten, die sie seit der TV-Ausstrahlung erreichten. "Lasst mich doch mein Leben leben", bat sie die RTL-Zuschauer jüngst auf Instagram.