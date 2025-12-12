Bauer sucht Frau: International-Traumpaar aus Namibia sorgt für Liebeshammer

Omaheke (Namibia) - Marco (39) und Sabine (41) lernten sich in der siebten Staffel von " Bauer sucht Frau "-International kennen. Jetzt gibt es ein Update der beiden, das die Herzen der Fans höher schlagen lässt!

Antrag bei Sonnenuntergang: Rinderzüchter Marco (39) hält in Namibia um die Hand von Sabine (41) an. © Bildmontage: sabines.herzensreise.namibia (Screenshot)

Der Rinderzüchter aus Namibia und seine Hofdame haben via Instagram ihre Verlobung bekannt gegeben. Die frohe Botschaft teilt das Paar mithilfe eines Videos, das diverse Schnappschüsse aus dem gemeinsamen Leben der beiden zeigt.

Fundamental ist dabei vor allem die letzte Aufnahme. Auf dem Foto ist Marco nämlich dabei zu sehen, wie er vor seiner Liebsten für die Frage aller Fragen auf die Knie fällt. Ihre verliebten Blicke sprechen Bände. Ihre Worte noch mehr ...

"Mein Herz wusste es schon lange vor unserer ersten Begegnung …", säuselt Sabine zu den romantischen Schnappschüssen. Erst dann lässt sie den entscheidenden Satz folgen. Überglücklich erklärt sie: "Das ist Magie. Ja, ich will."

Bei den zukünftigen Eheleuten sprühten tatsächlich von Beginn an die Funken. Auch die gemeinsame Hofwoche war ein voller Erfolg. Sabine fühlte sich so wohl in Afrika, dass sie kurzerhand sogar ihren Rückflug verschob, um noch mehr Zeit mit Marco verbringen zu können.