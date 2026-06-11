"Bauer sucht Frau" ist Geschichte: Diese Paare sind noch zusammen
Köln - Die achte Staffel von "Bauer sucht Frau International" ist Geschichte und wieder einmal stellt sich die alles entscheidende Frage: Welche Paare sind auch nach den Dreharbeiten noch zusammen?
Sein ganz großes Glück scheint Milchbauer Franz (53) aus dem österreichischen Tirol gefunden zu haben. Denn er und Silke (56) sind nach der Hofwoche nicht nur zusammen geblieben, sondern haben auch direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Das Paar hat sich im großen Finale der beliebten RTL-Kuppelshow verlobt!
Für die anderen sieben Landwirte hat das Experiment bei "Bauer sucht Frau" aber kein glückliches Ende parat.
Dabei hat vor allem die 43-jährige Katarina in Andreas (46) den "Richtigen" gesehen und von Anfang an klargemacht, dass sie an Liebe auf den ersten Blick glaube. "Ich ganz sicher: Er ist es", sagte die Hessin bereits beim Kennenlernen.
Trotz des emotionalen Gefühlsausbruchs hat der Südtiroler "noch nicht die Gefühle wie sie" aufbringen können, wie Andreas klarmacht. Inzwischen haben die beiden den Kontakt sogar ganz abgebrochen.
Eklat bei "Bauer sucht Frau": Hofmann flippt nach Korb von Landwirtin aus
Doch nicht nur bei Andreas und Katarina hat es schlussendlich nicht gefunkt, sondern auch bei Florian (40) und Leonie (36) in Schweden gibt es kein Happy End - immerhin stehen die beiden aber noch in Kontakt.
Auch Annette (60) und Andrea (57) sowie Belina (51) und Mathias (57) schreiben sich noch gegenseitig, aber ein Paar ist auch aus ihnen nicht geworden.
Mit einem richtigen Krach ist die Hofwoche bei Nadine (47) und Ron (58) zu Ende gegangen. Nachdem die Landwirtin dem US-Boy einen Korb gegeben hatte, flippte dieser vollkommen aus.
Ron habe einen Punkt überschritten, "wo ich nicht mehr viel mit ihm zu tun haben möchte", wie die 47-Jährige klarstellt.
Und auch für Turner (64) und Jakob (42) endet die Reise bei "Bauer sucht Frau" ohne das gewollt Liebesglück.
Titelfoto: RTL