"Bauer sucht Frau"-Sensation: Ackerbauer bricht Allzeit-Rekord

Köln - Eingefleischte " Bauer sucht Frau "-Fans warten sehnsüchtig auf den Start der neuen Staffel. Dieser erfolgt jedoch erst am 3. November. Gespannt sein dürfen die Anhänger auf einen Kandidaten, der einen Allzeit-Rekord gebrochen hat!

Inka Bause (56) wird auch die 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" moderieren. © RTL / Stefan Gregorowius

Ackerbauer Friedrich (29) aus dem Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen sucht seine große Liebe. Dafür hat er sich in der beliebten RTL-Kuppelshow angemeldet und hofft, dass in der Sendung mit Moderatorin Inka Bause (56) die Frau fürs Leben dabei ist.

Und die Erfolgsaussichten stehen gar nicht schlecht: Denn wie RTL bestätigt, habe der 29-Jährige einen Allzeit-Rekord gebrochen.

"Bauer Friedrich aus der aktuellen 21. Staffel hat Patrick aus Staffel 16 getoppt und ist nun der Bauer mit den meisten Bewerbungen aller Zeiten", erklärt die Moderatorin in einem TV-Interview beim Kölner Privatsender.

Zum Vergleich: Nach Angaben von BILD hat der bisherige Rekordhalter Patrick Romer (30) über 10.000 Bewerbungen erhalten!