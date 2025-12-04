Halbnackter Hottie-Bauer küsst Hofdame in Fluss: Sie lernt Friedrich "näher" kennen
Lippetal - "Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich hat sich entschieden: Für Selina ist die Zeit auf seinem Hof vorbei, er möchte Laura näher kennenlernen. Und das nimmt der 29-Jährige durchaus wörtlich!
In der neuesten Folge der beliebten RTL-Kuppelshow genießen die beiden Turteltauben ihre neu gewonnene Zweisamkeit in vollen Zügen. Für den ersten Tag ohne Selina hat sich der Hottie-Landwirt einen ganz besonderen Ausflug überlegt.
"Es ist mir total wichtig, dass Laura mal meine Freunde kennenlernt und ich sehen kann, wie die aufeinander reagieren", erklärt Friedrich. Dies soll bei einer Kanufahrt passieren. Kurz darauf steigt das Sextett auch schon bestens gelaunt in die bereitgestellten Boote.
Doch aller Anfang ist schwer: "Steuern, Laura", neckt Friedrich seine Hofdame, als das Gefährt abzudriften droht. Auf den Mund gefallen ist die 26-Jährige aber nicht. Selbstbewusst kontert sie: "Ich mach das schon. [...] Stress mich mal nicht."
Bei einer kleinen Verschnaufpause wagt der Ackerbauer den Sprung ins kühle Nass. Dass er dafür halb blankzieht, freut Laura sehr. "Als Friedrich sein T-Shirt ausgezogen hat, habe ich dann doch mal einen Blick hingeworfen", gibt sie zu. Ihr Urteil: "Lässt sich auf jeden Fall sehen."
Obwohl die Lehrerin keine Badekluft dabeihat, folgt sie dem Landwirt in den Fluss. Ihr Herzbube ist beeindruckt. Während die beiden miteinander flirten, treibt die Strömung sie immer weiter weg von der Gruppe. Dann passiert es …
Hofdame bohrt nach: Warum nimmt Friedrich bei "Bauer sucht Frau" teil?
Laura und Friedrich schlingen ihre Arme umeinander, während sie auf seinem Schoß sitzt. Anschließend schmiegt der 29-Jährige liebevoll seinen Kopf an die Schulter der Single-Lady, gefolgt von einem zärtlichen Kuss auf den Hals.
"Ein schöner Moment zu zweit", sinniert Friedrich im Einzelinterview mit der RTL-Crew. Ergänzend fügte er noch hinzu: "Das hat sich sehr gut angefühlt - gerade in diesem kalten Wasser so ein bisschen Körpernähe und Wärme zu spüren."
Auch Laura kommt aus dem Schwärmen kaum noch heraus: "Als wir uns nähergekommen sind, das hat sich schon schön angefühlt. Es war direkt wieder diese Nähe, so eine Wärme." Zuvor hatte es auch schon während einer Traktorfahrt mächtig zwischen den beiden geknistert.
Warum der attraktive Ackerbauer überhaupt an der Show teilnimmt, treibt allerdings nicht nur die TV-Zuschauer, sondern auch Laura um. Seinem besten Freund fühlt sie diesbezüglich noch einmal auf den Zahn.
Felix begründet die Bewerbung mit den hohen Ansprüchen seines Kumpels. Friedrich brauche eine Frau, die Kontra geben könne: "Wenn er einen Spruch macht, musst du zwei zurückgeben."
"Bauer sucht Frau" läuft ab sofort immer montags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius