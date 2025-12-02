RTL-Reporter kann nicht fassen, was er im Hühnerstall von Bauer Walter entdeckt

Emsland - Landwirt Walter hat in der neuen " Bauer sucht Frau "-Staffel schon für jede Menge Schlagzeilen gesorgt: Jetzt ist eine weitere dazugekommen - und die ist durchaus pikant!

Hühnerwirt Walter (73) sucht bei "Bauer sucht Frau" nach der großen Liebe. © RTL

32 Jahre lang teilte der 73-jährige Emsländer Hof, Haus und Bett mit seiner Ex-Frau. Dann war plötzlich Schluss. Im Rahmen der RTL-Kuppelshow möchte er als ältester Kandidat der aktuellen Produktion noch einmal die große Liebe finden.

Ob er sich bei der Suche von seiner Wanddeko im Hühnerstall inspirieren lässt? In der aktuellen Folge von "Ralf, der Bauernreporter" besucht Ralf Herrmann den lebenslustigen Junggesellen auf dessen Hof, um noch mehr über ihn zu erfahren.

Beim Sortieren der Eier am Förderband fällt dem RTL-Mann plötzlich etwas ins Auge, mit dem er nicht gerechnet hat. "Was sind denn das für Kalender da?", fragt er. Was die TV-Zuschauer als Nächstes zu sehen bekommen, sind zwei Zeitrechner mit völlig hüllenlosen Frauen.

Während Ralf offensichtlich kaum glauben kann, was er da in der Eierhalle entdeckt hat, zeigt sich der Landwirt völlig entspannt und ohne Schamesröte im Gesicht. "Wieso? Das ist doch ganz normal", stellt Walter verwundert klar.