RTL-Reporter kann nicht fassen, was er im Hühnerstall von Bauer Walter entdeckt
Emsland - Landwirt Walter hat in der neuen "Bauer sucht Frau"-Staffel schon für jede Menge Schlagzeilen gesorgt: Jetzt ist eine weitere dazugekommen - und die ist durchaus pikant!
32 Jahre lang teilte der 73-jährige Emsländer Hof, Haus und Bett mit seiner Ex-Frau. Dann war plötzlich Schluss. Im Rahmen der RTL-Kuppelshow möchte er als ältester Kandidat der aktuellen Produktion noch einmal die große Liebe finden.
Ob er sich bei der Suche von seiner Wanddeko im Hühnerstall inspirieren lässt? In der aktuellen Folge von "Ralf, der Bauernreporter" besucht Ralf Herrmann den lebenslustigen Junggesellen auf dessen Hof, um noch mehr über ihn zu erfahren.
Beim Sortieren der Eier am Förderband fällt dem RTL-Mann plötzlich etwas ins Auge, mit dem er nicht gerechnet hat. "Was sind denn das für Kalender da?", fragt er. Was die TV-Zuschauer als Nächstes zu sehen bekommen, sind zwei Zeitrechner mit völlig hüllenlosen Frauen.
Während Ralf offensichtlich kaum glauben kann, was er da in der Eierhalle entdeckt hat, zeigt sich der Landwirt völlig entspannt und ohne Schamesröte im Gesicht. "Wieso? Das ist doch ganz normal", stellt Walter verwundert klar.
Hühnerbauer Walter steht zu seiner pikanten Wanddekoration im Stall
Ergänzend schiebt er dann noch hinterher, dass er "selbstverständlich" höchstpersönlich dafür gesorgt habe, dass dort "solche Kalender" hinkommen. Seine Begründung: "Das ist doch immer wieder ein schöner Anblick, das ist doch reine Natur!"
Derlei schlagkräftigen Argumenten kann auch Bauernreporter Ralf nichts mehr Adäquates entgegenbringen. Die Kalender bleiben also da, wo sie sind. Bleibt nur die Frage, ob seiner zukünftigen Hofdame der Anblick ebenso gut gefällt?
Im Rahmen der Hofwoche lernt der 73-Jährige derzeit Bewerberin Katharina (70) kennen. Dass es Walter faustdick hinter den Ohren hat, bewies er in den ersten Folgen schon des Öfteren. Nur folgerichtig sorgte der Emsländer dann auch für den ersten Kuss der Staffel.
"Bauer sucht Frau" läuft ab sofort immer montags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL