Wirbel um neues Foto von "Bauer sucht Frau"-Stars: Ex-Hofdame Alisa reagiert sofort

Ein Foto im Netz sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff im "Bauer sucht Frau"-Universum: Haben sich Alisa (27) und Peter (34) heimlich das Jawort gegeben?

Von Frederick Rook

Alisa und Peter lernten sich in der sechsten Staffel von "Bauer sucht Frau International" kennen. Liebe auf den ersten Blick war es bei den beiden nicht.
© RTL

Der Schnappschuss, der auf Facebook kursiert und die Fans in helle Aufregung versetzt, zeigt die beiden Stars der "International"-Variante der beliebten RTL-Kuppelshow in mehr als eindeutiger Hochzeitsgarderobe. Doch was steckt dahinter?

An Alisa gingen die Spekulationen natürlich nicht unbemerkt vorüber. Auf Instagram bezog die 29-Jährige deshalb auch prompt Stellung. "Kann nicht mehr", schrieb sie zu der Aufnahme, auf der sie ein weißes Kleid mit Schleier trägt. Eine Reihe sich totlachender Emojis verdeutlichte ihre Belustigung.

Ergänzend fügte die Beauty dann noch hinzu: "Aber wenn wir so als Brautpaar aussehen, bin ich nicht böse drum, sag' ich euch ehrlich." Eine heimliche Trauung habe es nicht gegeben. Das Foto sei ein Fake und wohl mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) entstanden.

Anschließend veröffentlichte sie das Originalfoto und schrieb dazu: "Das Original aus der Hofwoche. Kaum Unterschied, oder?" Es handelt sich demnach nicht mal um ein aktuelles Bild. Die beiden waren bereits 2024 bei "Bauer sucht Frau" zu sehen.

So sieht das Originalfoto aus, welches während der Hofwoche entstanden ist.
© RTL

Nach über zwölf Monaten: "Bauer sucht Frau"-Paar führt keine Fernbeziehung mehr

Dieses Fake-Foto der beiden Turteltauben sorgt derzeit für viel Wirbel im Netz.
© Facebook

In der sechsten Staffel des Formats mit Moderatorin Inka Bause (57) legten die beiden einen holprigen Start in ihr amouröses Abenteuer hin. Und auch danach wurde es nicht leichter: Peter und Alisa führten über zwölf Monate hinweg eine Fernbeziehung.

Satte 500 Kilometer trennten die zwei Turteltauben voneinander. Da ihr Partner in Tirol fest verwurzelt und beruflich an seinen Milchvieh-Hof gebunden ist, pendelte Alisa zwischen ihrer Heimat in Rheinland-Pfalz und Österreich hin und her.

Ende November 2025 traf die ehemalige Hofdame dann eine wegweisende Entscheidung für die gemeinsame Zukunft mit Peter: "Ich habe es mir nicht leicht gemacht, aber am Ende war es glasklar: Ich folge meinem Herzen! Ich wandere aus."

Die letzten Wochen rund um den Jahreswechsel standen ganz im Zeichen des großen Umzugs. Kurz vor Weihnachten erhielt das Paar die Schlüssel zur ersten gemeinsamen Wohnung in Tirol. Via Instagram ließ Alisa die Fans an den turbulenten Tagen teilhaben.

Titelfoto: RTL

