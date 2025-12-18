Bittere Abfuhr am Ende der Hofwoche: "Bauer sucht Frau"-Kandidat Jörg serviert Kristin ab
Cuxhaven - Bei einem Ausflug ans Meer hat Hofdame Kristin (55) dem "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Jörg ihr Herz geöffnet. Doch das alles reicht nicht aus, um bei dem 57-Jährigen Gefühle zu wecken.
Die 55-jährige, die seit längerer Zeit alleinerziehend sei, bringe von "von Tag zu Tag mehr Gefühle" für den Geflügelbauer auf.
Bei Jörg sieht es allerdings anders aus. "So mag ich dich wirklich sehr gerne und finde auch, wir kommen so ganz gut zusammen klar, aber so ein Gefühl hat sich bis jetzt bei mir leider noch nicht entwickelt", verriet er bereits vor wenigen Wochen.
Und daran hat sich auch nichts geändert, wie sich am Ende der Hofwoche herausstellt. Zwar sei Kristin eine liebenswürdige Person, doch mehr als eine unromantische Freundschaft könne sich der 57-Jährige nicht vorstellen.
"Leider ist bei mir der Funke nicht übergesprungen. Das tut mir wirklich leid und es fällt mir schwer, das zu sagen", gesteht er und gibt der niedergeschlagenen Kristin einen Korb.
Bei ihm würden einfach die Schmetterlinge und Gefühle fehlen, wie er klarstellt. "Ich hab gespürt, dass ich ihre Nähe nicht gesucht habe und dass ich auch nicht versucht habe, sie so zu berühren."
"Bauer sucht Frau"-Kandidat Jörg möchte, dass Kristin weiß, woran sie ist
Es sei ihm jedoch wichtig, dass seine Hofdame wisse, woran sie ist, weshalb er die ehrlichen Aussagen trifft. "Man hätte es sich ja auch selber anders gewünscht!", so der 57-Jährige.
Eine bittere Enttäuschung für Kristin, deren erste Ehe bereits in die Brüche gegangen war und ihr Ex-Mann dann auch noch plötzlich verstarb.
"Jörg hätte der Richtige sein können, er wollte es nicht, kann es nicht - wie auch immer und dann ist das so", zeigt sich die 55-Jährige enttäuscht von der Entscheidung des Geflügelbauers.
Und so heißt es für beide: weiter warten auf die richtige Person.
Die aktuelle Staffel "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und schon eine Woche vorab im Stream auf RTL+.
Titelfoto: RTL