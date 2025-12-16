Hofdame von RTL-Bauer offenbart Schicksalsschlag: So reagiert Jörg

Cappel - Mit dieser erschütternden Story hat Landwirt Jörg (57) sicher nicht gerechnet, als er seine Hofdame Kirstin (55) bei " Bauer sucht Frau " zu einem Spaziergang im Watt entführte.

Bei einem Spaziergang im Watt schüttet "Bauer sucht Frau"-Hofdame Kirstin (55) Landwirt Jörg (57) ihr Herz aus. © RTL

Der Geflügelbauer sucht im Rahmen der RTL-Kuppelshow die Partnerin fürs Leben. Da er beim Scheunenfest verhindert war, hat er sich gleich vier Frauen zu einer Mini-Variante auf seinem Hof eingeladen. Am Ende fiel seine Wahl auf die Verwaltungsangestellte.

Während sich bei der 55-Jährigen "von Tag zu Tag mehr Gefühle" regen, tritt Jörg stets auf die Bremse. Er bevorzugt ein langsames Kennenlernen - es kriselt. Doch Kirstin bleibt dran. Bei einem Ausflug ans Meer öffnet sie erneut ihr Herz.

"Wenn ich hier im Watt bin, dann fällt der ganze Ballast so von mir ab", gibt sie zu. Schnell wird klar: Der Hofdame brennt ein belastendes Thema unter den Nägeln. Und auch der Landwirt scheint den Ernst der nachfolgenden Worte bereits zu ahnen.

Wie Kirstin weiter ausführt, sei sie bereits seit Längerem alleinerziehend. Der Vater ihrer Kinder habe sich aber stets um die Jungs gekümmert - auch an den Wochenenden. Dann sei er plötzlich verstorben.

"Und das war dann wirklich 'ne harte Zeit für uns alle", erinnert sich die 55-Jährige mit einem Kloß im Hals. Krank sei ihr Ex-Mann nicht gewesen, sondern einfach "von jetzt auf den nächsten Moment auf der Arbeit umgefallen".