Aufregung bei "Bauer sucht Frau": Plötzlich kommt aus Michaels Küche starker Rauch!
Oberpfalz - Große Aufregung bei "Bauer sucht Frau"! Bei Landwirt Michael (33) kommt eine starke Rauchwolke aus der Küche. Doch was genau ist geschehen?
Der 33-jährige Junggeselle hatte noch nie eine Beziehung. Das soll sich jedoch durch die beliebte RTL-Kuppelshow ändern und in Julia (27) hat er auch eine Hofdame gefunden, die ihn anspricht.
Denn der 27-jährigen Erzieherin, die ebenfalls aus der Oberpfalz kommt, geht es genauso. Auch sie hatte noch keinen festen Partner an ihrer Seite.
Schon zu Beginn der Hofwoche musste die Bewerberin feststellen, dass der gewöhnliche Elektroherd in der Küche nicht funktioniert und es nur einen Holz-Ofen gibt, der jetzt zum Problem wird!
Julia will den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten nämlich mit einem selbstgebackenen Brot überraschen, doch das geht komplett nach hinten los.
Nachdem die Hofdame den Teig vorbereitet hat, hat sie bedenken den Holz-Ofen zu bedienen. "Ich traue mich nicht alleine ran", erklärt sie Michael. Aus einem guten Grund: Denn als das Holz mit Grillanzündern angezündet wird, entsteht starker Rauch.
Trotz Ofen-Panne: "Bauer sucht Frau"-Kandidat Michael meistert das Chaos mit Gelassenheit
"Dass das so viel raucht, ist nicht normal", gesteht der Landwirt seiner Hofdame.
Trotz der starken Rauchentwicklung bleibt der Oberpfälzer ruhig und gelassen. Anschließend erklärt Michael der 27-Jährigen die Situation und geht gemeinsam mit ihr zu einer Luke in den Flur. Diese dient, den Rauch zu reduzieren.
Was die Situation zunächst allerdings noch verschlimmert, entpuppt sich letztendlich aber als richtige Maßnahme. Denn tatsächlich gelingt es dem 33-Jährigen, die Küche wieder rauchfrei zu bekommen.
Ob dem Landwirt das selbstgebackene Brot trotz der Ofen-Panne schmeckt? Das könnt Ihr in der neuen Folge der RTL-Kuppelshow sehen.
Die aktuelle Staffel "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und schon eine Woche vorab im Stream auf RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+