Aufregung bei "Bauer sucht Frau": Plötzlich kommt aus Michaels Küche starker Rauch!

Oberpfalz - Große Aufregung bei " Bauer sucht Frau "! Bei Landwirt Michael (33) kommt eine starke Rauchwolke aus der Küche. Doch was genau ist geschehen?

Als Julia (27) ein Brot backen will, kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. © Screenshot/RTL+

Der 33-jährige Junggeselle hatte noch nie eine Beziehung. Das soll sich jedoch durch die beliebte RTL-Kuppelshow ändern und in Julia (27) hat er auch eine Hofdame gefunden, die ihn anspricht.

Denn der 27-jährigen Erzieherin, die ebenfalls aus der Oberpfalz kommt, geht es genauso. Auch sie hatte noch keinen festen Partner an ihrer Seite.

Schon zu Beginn der Hofwoche musste die Bewerberin feststellen, dass der gewöhnliche Elektroherd in der Küche nicht funktioniert und es nur einen Holz-Ofen gibt, der jetzt zum Problem wird!

Julia will den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten nämlich mit einem selbstgebackenen Brot überraschen, doch das geht komplett nach hinten los.

Nachdem die Hofdame den Teig vorbereitet hat, hat sie bedenken den Holz-Ofen zu bedienen. "Ich traue mich nicht alleine ran", erklärt sie Michael. Aus einem guten Grund: Denn als das Holz mit Grillanzündern angezündet wird, entsteht starker Rauch.