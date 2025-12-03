Bauer sucht Frau: Herbert am Boden zerstört, Carola packt sofort ihre Koffer und geht
Obergude (Hessen) - Es hatte sich bereits angedeutet, jetzt herrscht Gewissheit: Carola (56) bricht Herbert (59) bei "Bauer sucht Frau" das Herz und beendet ihre Hofwoche vorzeitig!
Bereits in den vorherigen Folgen der aktuellen Staffel hatte die Single-Frau immer wieder betont, dass sie mit starkem Heimweh zu kämpfen habe. Anfänglich hoffte sie noch, dieses mit intensiveren Gefühlen für Herbert heilen zu können.
Am Ende war die emotionale Belastung dann aber wohl doch zu groß. In der neuen Episode sucht Carola das Gespräch mit dem Ex-Berufssoldaten und gesteht ihm unter Tränen: "Ich sehe im Moment einfach, dass mir meine Familie wichtiger ist als die Sehnsucht nach Zweisamkeit."
Deshalb möchte sie die Hofwoche vorzeitig abbrechen und die Heimreise antreten. Für Herbert ist die Nachricht ein echter Schock. Beim großen Scheunenfest schienen beide noch füreinander geschaffen - die Chemie stimmte auf Anhieb.
Im Interview mit der RTL-Crew wird der Pferdeliebhaber emotional. "Dann ist man natürlich doch irgendwo, nicht schockiert, aber schon ein wenig am Boden zerstört", kommentiert er die verfrühte Abreise seiner Auserwählten.
"Bauer sucht Frau"-Hofdame will in ihr familiäres Umfeld zurück
Carola ist während ihrer Zeit auf dem Hof des 59-Jährigen allerdings zu der Erkenntnis gekommen, dass sie in Zukunft nur noch in der Nähe ihres familiären Umfelds nach dem richtigen Mann in ihrem Leben suchen möchte.
Die Hofwoche abzubrechen, sei keine Entscheidung gegen Herbert gewesen, wie sie in aller Deutlichkeit betont. Vielmehr folge sie ihren eigenen Bedürfnissen und Prioritäten. Für den Hessen ist die Begründung ein schwacher Trost.
Trotz seiner tiefen Enttäuschung respektiert er aber Carolas Wunsch, die Koffer packen zu wollen. Ob Herbert im Verlauf der 21. Staffel noch eine Chance auf die Liebe erhält, bleibt offen. Die Hoffnung auf eine Partnerschaft will er jedenfalls nicht begraben.
"Bauer sucht Frau" läuft ab sofort immer montags und dienstags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL