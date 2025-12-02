 5.117

Funke springt nicht über: Bei "Bauer sucht Frau" droht der nächste Abbruch der Hofwoche

Eigentlich ist die Stimmung bei "Bauer sucht Frau" zwischen Herbert und Carola gut. Doch eine Sache betrübt die Hofdame, weshalb gar ein Abbruch im Raum steht.

Von Florian Fischer

Obergude (Hessen) - Eigentlich schien es so, als wären Herbert (59) und Carola (56) wie füreinander geschaffen. Schon beim Scheunenfest von "Bauer sucht Frau" verstanden sich beide blendend. Doch inzwischen ist das Verhältnis abgekühlt. Droht etwa der nächste Abbruch der Hofwoche?

Die Stimmung bei Carola (56) und Herbert (59) ist eigentlich gut, doch eine Sache betrübt die Hofdame.

Bei einem Picknick im Grünen möchte der pensionierte Berufssoldat seine Hofdame besser kennenlernen. Vor allem, was das Thema Hobbys angeht, haben Herbert und Carola unterschiedliche Vorstellungen.

Doch das ist nicht der Grund, warum keine richtig gute Stimmung aufkommt. Zwar ist die 56-Jährige sehr angetan von den Mühen des Pferdehofbesitzers, doch der Vater zweier Söhne merkt schnell, das etwas nicht stimmt.

Denn Carola hatte in der Vergangenheit bereits angemerkt, dass sie ihre Familie sehr vermisse und das bereitet Herbert Sorgen - und diese scheinen nicht unberechtigt zu sein.

"Ja, mein Gefühlsbarometer schwankt ein bisschen. Ich finde ihn sehr sympathisch und möchte ihn auch näher kennenlernen. Aber auf der anderen Seite auch meine Familie, die ich natürlich vermisse", gesteht die 56-Jährige, weshalb alles ein wenig schwierig einzuordnen sei.

"Bauer sucht Frau": Carola bittet um ein klärendes Gespräch mit Landwirt Herbert

Es kommt zu einem klärenden Gespräch zwischen den beiden.

Droht sogar der zweite Abbruch einer Hofwoche, nachdem Single-Mann Christoph (37) Landwirtin Insa (29) zum zweiten Mal abserviert hat?

Die Worte von Carola lassen nichts Gutes verheißen für den sportbegeisterten Hessen Herbert.

Zwar habe sie Probleme, sich auf das Kennenlernen einzulassen, dennoch mache sie sich Gedanken über eine mögliche gemeinsame Zukunft. "Aber wenn ich nachdenke, überlege ich halt, wie kann es weitergehen. Also wo kann uns die Reise hinführen?"

Und so trifft die 56-Jährige den Entschluss auf Herbert zuzugehen. "Ich würde gerne mal mit dir reden", lässt sie den Landwirt wissen.

Den 59-Jährige trifft der Wunsch nach dem Gespräch sehr unvorbereitet. "Das erste, was ich gedacht habe, sie hat was auf dem Herzen, was ich jetzt auch noch irgendwo schnell lösen kann", so der Besitzer einer Pferdepension.

Bricht Carola tatsächlich die Hofwoche in Hessen ab? Das seht Ihr in der neuen Folge von "Bauer sucht Frau" am Montag um 20.15 Uhr bei RTL oder vorab im Stream bei RTL+.

