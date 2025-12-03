Halbnackter Hottie-Bauer küsst Hofdame in Fluss: Sie lernt Friedrich "näher" kennen

Lippetal - " Bauer sucht Frau "-Kandidat Friedrich hat sich entschieden: Für Selina ist die Zeit auf seinem Hof vorbei, er möchte Laura näher kennenlernen. Und das nimmt der 29-Jährige durchaus wörtlich!

"Bauer sucht Frau"-Kandidat Friedrich (29) hat in diesem Jahr einen neuen Zuschriften-Rekord aufgestellt. © RTL / Stefan Gregorowius

In der neuesten Folge der beliebten RTL-Kuppelshow genießen die beiden Turteltauben ihre neu gewonnene Zweisamkeit in vollen Zügen. Für den ersten Tag ohne Selina hat sich der Hottie-Landwirt einen ganz besonderen Ausflug überlegt.

"Es ist mir total wichtig, dass Laura mal meine Freunde kennenlernt und ich sehen kann, wie die aufeinander reagieren", erklärt Friedrich. Dies soll bei einer Kanufahrt passieren. Kurz darauf steigt das Sextett auch schon bestens gelaunt in die bereitgestellten Boote.

Doch aller Anfang ist schwer: "Steuern, Laura", neckt Friedrich seine Hofdame, als das Gefährt abzudriften droht. Auf den Mund gefallen ist die 26-Jährige aber nicht. Selbstbewusst kontert sie: "Ich mach das schon. [...] Stress mich mal nicht."

Bei einer kleinen Verschnaufpause wagt der Ackerbauer den Sprung ins kühle Nass. Dass er dafür halb blankzieht, freut Laura sehr. "Als Friedrich sein T-Shirt ausgezogen hat, habe ich dann doch mal einen Blick hingeworfen", gibt sie zu. Ihr Urteil: "Lässt sich auf jeden Fall sehen."

Obwohl die Lehrerin keine Badekluft dabeihat, folgt sie dem Landwirt in den Fluss. Ihr Herzbube ist beeindruckt. Während die beiden miteinander flirten, treibt die Strömung sie immer weiter weg von der Gruppe. Dann passiert es …