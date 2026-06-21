Liebes-Wirrwarr bei "Bauer sucht Frau": Jetzt äußert sich erstmals Ex-Hofdame Katarina

Köln/Südtirol - Diese Wendung bei " Bauer sucht Frau International " hat keiner kommen sehen: Eigentlich schien es so, als würden Mutterkuhhalter Andreas (46) und Ex-Hofdame Katarina (43) füreinander geschaffen sein, doch nach den Dreharbeiten war Schluss. Jetzt hat sich die Hessin erstmals selbst zu Wort gemeldet.

Nach dem Kontakt-Abbruch mit Mutterkuhhalter Andreas (46) hat sich erstmals Ex-Hofdame Katarina (43) gemeldet. © RTL

Mit ihrer einfordernden und besitzergreifenden Art polarisierte die 43-Jährige bei den Zuschauern. "Bei mir war es immer da. Ich habe immer gespürt, es ist der Richtige", erklärt Katarina jetzt gegenüber "RTL".

Es habe sich immer gut für die ehemalige Hofdame angefühlt.

Allerdings machte Andreas schnell klar, dass er "noch nicht die Gefühle habe" wie die 43-Jährige, die bereits bei der ersten Begegnung mit einem emotionalen Gefühlsausbruch für Irritationen gesorgt hatte.

Trotzdem habe Katarina gehofft, dass der Mutterkuhhalter aus Italien noch zu sich komme und nur etwas Zeit benötige - doch daraus ist nichts geworden. Ganz im Gegenteil: die beiden haben den Kontakt abgebrochen.