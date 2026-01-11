Rinderzüchter fassungslos: "Bauer sucht Frau"-Kandidat ledert gegen Hofdame
Mittelweser (Niedersachsen) - Es hat nicht sein sollen: Aus "Bauer sucht Frau"-Landwirt Johann und Hofdame Katja (55) ist nichts geworden. Das soll aber nur am 60-Jährigen gelegen haben. Doch der Niedersachse wehrt sich nun dagegen.
"Sie hatte sich ja öffentlich ausführlich geäußert und mir sogar etwas angedichtet – aber daran war überhaupt nichts dran", ärgert sich der Rinderzüchter im Gespräch gegenüber "kreiszeitung.de".
Denn für Katja sei klar gewesen, dass sie für eine Beziehung mit dem Landwirt bereit gewesen wäre. Dieses Gefühl sei allerdings nicht gleichermaßen erwidert worden.
Schon beim großen Wiedersehen solle sich Johann "anderweitig orientiert" haben.
Allerdings sei ihm dort schon bewusst geworden, dass für ihn und Katja keine Zukunft bestehe.
"Das war vorher aber schon absehbar", gesteht der Landwirt, der schon früh gespürt habe, dass Lebensvorstellungen und Alltag nicht zusammenpassen.
"Bauer sucht Frau"-Landwirt Johann trifft sich bereits mit einer anderen Frau
Für den Niedersachsen ist das Kapitel "Bauer sucht Frau" jetzt aber auch abgeschlossen. Trotz der Liebes-Pleite zieht er ein positives Fazit, auch wenn es "lange und auch anstrengende Drehtage" waren. Bereut habe er seine Teilnahme an der beliebten RTL-Kuppelshow jedoch nicht.
"Ich glaube fest daran, dass es für mich doch noch ein Happy End geben wird – nur eben nicht mit Katja", schaut er hoffnungsvoll nach vorn.
Und vielleicht hat er die richtige Frau für sein restliches Leben ja schon gefunden. "Es ist alles noch ganz frisch. Ich lasse das erst mal auf mich zukommen", verrät Johann, dessen erste Frau erst kürzlich nach schwerer Krankheit an Krebs verstorben ist.
Überraschend: Die Frau, die er jetzt treffe, habe er ebenfalls bei den Dreharbeiten zu "Bauer sucht Frau" kennengelernt. Vielleicht hatte Hofdame Katja dann ja doch recht mit ihren Aussagen.
Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius