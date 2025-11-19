Turbo-Abbruch bei "Bauer sucht Frau": Hofmann lässt Landwirtin Insa erneut sitzen
Köln - Das Drama um "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Insa (29) geht weiter. Nach nicht einmal 24 Stunden packt Single-Mann Christoph (37) schon wieder die Koffer und haut ab!
Schon beim Scheunenfest hatte die Pferdewirtin ein Debakel erlebt. Nachdem sie gleich von zwei Männern einen Korb erhalten hatte, stand die 29-Jährige plötzlich alleine da. Erst mit etwas Überredungskunst gelang es ihr, Bewerber und Favorit Christoph doch noch umzustimmen.
Doch kaum ist der 37-Jährige auf dem Hof angekommen, folgt der Schock: Er soll in einem Tiny House ohne Bad schlafen. Für sein Geschäft steht ein Dixi-Klo bereit, duschen soll er im Teich oder am Gartenschlauch
"Das ist völlig in Ordnung", versichert er zwar, am ersten gemeinsamen Morgen wird aber bereits deutlich: Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach nicht. Bei der Hofarbeit kippt die Stimmung dann vollends. Insa spricht plötzlich von Vorwürfen und betont: "Bisher ist da noch nicht der Funke übergesprungen."
Der Single-Mann sieht die Schuld nicht bei sich und feuert prompt zurück: "Wir sind echt wie Feuer und Wasser. Es war echt schwierig!" Und weiter: "So unterschiedlich, wie wir beide bei der Arbeit sind, so unterschiedlich sind wir auch im Leben!" Rumms …
Harmonie und Teamwork sucht man auf dem Pferdehof vergeblich. Und so kommt es, wie es kommen muss: Christoph sucht das Gespräch mit Insa und erklärt ihr, dass ein weiteres Kennenlernen für ihn keinen Sinn ergebe.
"Bauer sucht Frau"-Hofmann zieht die Reißleine: "Werde den Hof verlassen!"
"Ich hätte mir von deiner Seite aus mehr Interesse für mein Leben gewünscht. Und wenn da nicht ein einziger Funken ist, sehe ich nicht so viel Sinn hier in der ganzen Geschichte", erklärt das Nordlicht. Dann zieht er Konsequenzen und verkündet: "Ich werde den Hof verlassen!"
Für Insa ist Christophs Entscheidung, die Hofwoche nach nicht einmal 24 Stunden abzubrechen, nur ein kleiner Schock. Sie nimmt den erneuten Korb sportlich, gesteht aber auch offen und ehrlich: "Ich hätte mir schon ein paar Tage mehr gewünscht."
Stellt sich nur die Frage: Wie geht es für die 29-Jährige in der RTL-Show weiter? War der dritte Korb nun auch ihr letzter vor laufender Kamera? Oder bekommt sie noch eine weitere Chance auf die Liebe? Aktuell gibt es darauf noch keine Antwort.
Die neue Staffel von "Bauer sucht Frau" läuft immer montags ab 20.15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ steht die neueste Folge sogar immer schon eine Woche vor TV-Ausstrahlung zum Streamen bereit.
Titelfoto: RTL