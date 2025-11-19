Turbo-Abbruch bei "Bauer sucht Frau": Hofmann lässt Landwirtin Insa erneut sitzen

Köln - Das Drama um " Bauer sucht Frau "-Kandidatin Insa (29) geht weiter. Nach nicht einmal 24 Stunden packt Single-Mann Christoph (37) schon wieder die Koffer und haut ab!

Bei "Bauer sucht Frau"-Kandidatin Insa (29) und Hofmann Christoph stimmt die Chemie überhaupt nicht. © RTL

Schon beim Scheunenfest hatte die Pferdewirtin ein Debakel erlebt. Nachdem sie gleich von zwei Männern einen Korb erhalten hatte, stand die 29-Jährige plötzlich alleine da. Erst mit etwas Überredungskunst gelang es ihr, Bewerber und Favorit Christoph doch noch umzustimmen.

Doch kaum ist der 37-Jährige auf dem Hof angekommen, folgt der Schock: Er soll in einem Tiny House ohne Bad schlafen. Für sein Geschäft steht ein Dixi-Klo bereit, duschen soll er im Teich oder am Gartenschlauch

"Das ist völlig in Ordnung", versichert er zwar, am ersten gemeinsamen Morgen wird aber bereits deutlich: Die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach nicht. Bei der Hofarbeit kippt die Stimmung dann vollends. Insa spricht plötzlich von Vorwürfen und betont: "Bisher ist da noch nicht der Funke übergesprungen."

Der Single-Mann sieht die Schuld nicht bei sich und feuert prompt zurück: "Wir sind echt wie Feuer und Wasser. Es war echt schwierig!" Und weiter: "So unterschiedlich, wie wir beide bei der Arbeit sind, so unterschiedlich sind wir auch im Leben!" Rumms …

Harmonie und Teamwork sucht man auf dem Pferdehof vergeblich. Und so kommt es, wie es kommen muss: Christoph sucht das Gespräch mit Insa und erklärt ihr, dass ein weiteres Kennenlernen für ihn keinen Sinn ergebe.